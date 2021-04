1. A vegán étrendtől boldogabb lesz az ember

Aki áttér a vegán étrendre, az számíthat arra, hogy a hangulatában is változás áll majd be, még pedig pozitív szempontból. A vegánság ugyanis növeli a szerotonin szintet, ami a boldogságért (is) felelős. A boldogabb ember pedig felszabadultabban adja át magát az élvezeteknek. A magas szerotoninszint magasabb oxicitinszinttel is jár, ami azt jelenti, hogy a vegánok szívesebben bújnak össze szeretkezés után. Az oxitocint ugyanis boldogság- és szeretethormonként tartják számon, mely a társas kapcsolatok kialakításáért és párválasztásért is felelős. A kutatások azt is kimutatták, hogy a vegán emberek kevésbé hajlamosak a szorongásra és a depresszióra, mint húsevő társaik, így optimistábbak is a jövőt illetően.

2. A vegán étrend megszépít

Ha vegán étrendet követsz, nemcsak egészségesebb leszel, hanem szebb is. Kimutatták ugyanis, hogy a növényi étrend fogyasztása javítja a bőrt és a szem fényességét. A vegán étrendből származó megnövekedett C-vitamin és antioxidáns-bevitel azt jelenti, hogy a bőrünk kevésbé valószínű, hogy ráncosodik, puhábbá, simábbá és selymesebbé válik, a szemünk pedig fehérebb és csillogóbb lesz, mint valaha. Ezáltal pedig sokkal kívánatosabbak leszünk partnerünk számára.

3. A vegán étrend fokozza a libidót

Sok ételre mondják, hogy igazi afrodiziákumként működik, a libidó fokozásához azonban igazából csak magas cink- és B-vitamin szintre van szükség. Ezek a vitaminok megnövelik a tesztoszteronszintet és bőven megtalálhatóak azokban az ételekben, melyeket a vegánok nap, mint nap fogyasztanak, például a banánban, avokádóban vagy éppen a csicseriborsóban. Nincs is annál jobb, mint egy közösen elköltött reggeli, ami nem csak egészséges, hanem a vágyat is fokozza.

4. A vegánoknak jobb az íze

Az egyik csodálatos hatás, amelyet a vegán életvitel gyakorol a testünkre, hogy megváltoztatja az illatunkat és az ízünket. Egy testszagot vizsgáló 2006-os tanulmány kimutatta, hogy a növényi eredetű ételek fogyasztó embereknek sokkal jobb az illata, mint a húst fogyasztóké, míg egyesek azt is mondják, hogy amikor a férfiak sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, a spermájuk íze is édesebb.

5. A vegánoknak több az energiája

Ha valaki teljes mértékben növényi étrendet követ, akkor sokkal több lesz az energiája, kevésbé lesz fáradt és az állóképessége is növekszik. Ezektől az ételektől nem tör rá az emberre a kajakóma, így sokkal fittebbek maradunk. Az állóképesség pedig nagyon jól jön, ha egy hajnalba nyúló szeretkezésre kerül a sor.

6. A vegán étrend segíti az erekciót

A vegán étrend segíthet megtisztítani az eltömődött artériákat azoktól a zsíros lerakódásoktól, melyet a hús és a tejtermékek hagynak maguk után. Ez jó a szívnek, az agynak, na meg a férfiasságnak is, a megfelelő véráramlás ugyanis elengedhetetlen az erekcióhoz. Ráadásul az alacsony zsírtartalmú vegán ételek fogyasztásával elkerülhetőek az impotencia leggyakoribb okai: a magas koleszterinszint, az elhízás, a cukorbetegség, a prosztatarák vagy a gyulladás és a hormonális egyensúlyhiány. Az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok a férfiak, akik rendszeres testmozgást párosítanak olyan étrenddel, amely flavonoidokban gazdag, ami gyümölcsökben, például eperben, áfonyában és almában található, több mint 20 százalékkal csökkentheti a merevedési zavar kialakulásának kockázatát.

7. A vegán étrend a nőknek is segít abban, hogy jobban élvezzék a szexet

A hidratáltság minden nőnek fontos, de azon túl, hogy a magas víztartalom csökkenti a ráncok mennyiségét és az egész test szárazságát, az intim területeken is kifejezetten jól jön. Sok vegán ételnek magas a víztartalma, ami kiválóan alkalmas a test hidratáltságának és egészségének megőrzésére és arra, hogy ne legyenek gondjaink a hálószobában. Ráadásul a jó véráramlás fenntartása a nőknek is segít abban, hogy kellő mértékben felizguljanak.