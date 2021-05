Lizzo bátran pucsít a kamerába, ha kedve épp úgy tartja, és öltözködésében sem gátolja alakja.

Nemrég egy szakadt farmert viselt, méghozzá egy bikini felsővel - persze az is elképzelhető, hogy az ott egy különleges alakú top. Keblei azonban nem igazán akarták igába hajtani fejüket, de az énekesnő mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen a dologból mellbimbó villantás. Ez sikerült is, hála a hosszú, hasán is átfutó megkötőnek.