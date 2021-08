A Dancing with the Stars korábbi versenyzője, Gabriela Spanic keveset bíz a képzeletre.

A 47 éves venezuelai színésznő, Gabriela Spanic szívesen oszt meg magáról szexi képeket is közösségi oldalán, most is így tett.

Nem a szokásos mély dekoltázzsal hódító blúz mellett döntött, helyette inkább a mell oldalánál kivágott felsőt válaszott. Ez pedig igen szexi fotót eredményezett: