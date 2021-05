Gaby Spanic, a Paula és Paulina című szappanopera sztárja rendszeresen kényezteti rajongóit szexibbnél szexibb fotókkal. A Dancing with the Stars állócsillaga a minap elképesztően dögös fotókat töltött fel közösségi oldalára, és egy világ azt találgatja, van-e bugyi a színésznőn.

Gabriela egyébként nem rég főszerepet kapott egy most készülő telenovellában, és TikTokon is egyre több követővel bír, ami a videóit látva nem csoda: ezen a felvételen épp azt mutatta be, hogy táncol ugrókötelezés közben, kockás hasát pedig lehetetlen nem észrevenni.