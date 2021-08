Egy új kutatás arra világít rá, hogy az orgazmus hosszát is befolyásolhajta az, milyen hosszú hímvessző hatol be a vaginába.

A londoni King's College legújabb tanulmánya azt bizonyítja, hogy igen is fontos, milyen hosszú a pénisz. A tanulmányban 12 pár szexuális szokásait vizsgálták, és arra jutottak, hogy minél hosszabb a férfi hímvesszője, annál intenzívebb orgazmust él át a nő -írja a Daily Star cikke alapján a szeretlekmagyarország.

A kutatásban résztvevő férfiaktól azt kérték, hogy aktus közben különböző méretű szilikongyűrűk segítségével csökkentsék a behatolás mélységét. A három gyűrű közül az első 1 hüvelykkel (2,54 cm), a második 1,5 hüvelykkel (3,81 cm), míg a harmadik már 2 hüvelykkel (5,08 cm) rövidebb behatolást eredményezett. A nők feladata az volt, hogy egy 100 pontos skálán értékeljék partnerüket az aktus után.

Az eredmények még a tanulmány vezetőjét is meglepték, ugyanis az derült ki, hogy ha csak egyetlen hüvelykkel is csökken a behatolás mélysége, akkor is kimutatható az élvezet csökkenése.

Néhány nő egyébként kifejezetten élvezetesebbnek ítélte a szexet kisebb pénisszel. A tanulmány vezető szerzője, David Veale hangsúlyozta, hogy a kutatás eredményeit nem szabad úgy értelmezni, hogy a hímvessző méretének hossza egyenes arányban áll a női orgazmus időtartamával és minőségével.