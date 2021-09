Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Az angyalok állítólag a lélek szintjén, szavak nélkül kommunikálnak. Mi, emberek ezen képesség hiányában szavakat használunk, hogy elmondjuk egymásnak a gondolatainkat és átadjuk az érzéseinket. Ezek a szavak azonban könnyen félreérthetők, fölösleges kérdéseket és kételyeket is támaszthatnak. A helyzetet még jobban bonyolítja, hogy sokunkat arra tanítottak, nem kifizetődő kimondani, amit igazából érzünk. Amikor mi ezen intelmek ellenére kimondtuk, akkor talán leértékelés volt a jutalom, így a tanult tehetetlenség a negatív tapasztalatok miatt bizonyosságot nyert, és mi magunk is már csak azt látjuk, amit látni akarunk, majd azt is félremagyarázzuk. Pedig a valóságra való ránézés – meghátrálás nélkül – minden esetben erőt ad.

Amikor az összetört szíved darabjain lépkedsz, nehéz megengedőnek lenni ahhoz, hogy békesség költözzön a lelkedbe. És sokkal könnyebb nyerni ebben a világban, mint tisztességesnek lenni, vagy szeretni, de akkor sincs más út a boldogság felé.

Persze nem kell mindenkit egy csapásra megszeretni. Nem is biztos, hogy menne, de ha halogatjuk a szeretet gyakorlását, akkor lehet, úgy járunk, mint aki ugyan várja a nyarat, de az úszógumit csak a strandszezon előtti héten akarja leereszteni.



