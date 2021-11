Aki már próbálkozott, vagy próbálkozik a gyermekáldás érdekében pontosan tudja, hogy a feladat közel sem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Szükség van ehhez rendszeres együttlétre, a menstruáció pontos számontartására, és sokszor rengeteg türelemre is.

Van, akinek szinte egyből sikerül teherbe esnie, másoknak viszont sok hosszú, stresszes hónapba is beletelhet, mire sikerül. Vajon milyen sűrűn kell összebújni ahhoz, hogy növeljük a fogantatás esélyét?

Az orvosok szerint minden második, harmadik napon érdemes intim közelségbe kerülni párunkkal, ha gyermeket szeretnénk.

A szakemberek szerint azoknak a pároknak jön össze a leggyorsabban, akik minden nap, vagy minden másnap lefekszenek egymással. Ha valamiért ez mégsem megoldható, akkor az ovuláció környékére érdemes időzíteni a légyottokat.

Dr. Adam Massey a Cortigenix egészségügyi cég feje szerint azonban nem létezik egy, mindenkire érvényes szám a szex mennyiségét tekintve. A The Sunnak arról beszélt, hogy minél rendszeresebb, annál nagyobb az esély a teherbe esésre. Hozzátette, hogy sok esetben nem is az a lényeg, hogy hányszor bújnak össze a párok, hanem sok minden múlik a felek egészségi állapotán is.

A nő ovulációja alatt a legnagyobb az esély a megtermékenyülésre. Az ovuláció valahol a ciklus 10-16. napja közé esik.

Mennyi időbe telik általában, míg valaki teherbe esik?

A szakértők szerint átlagosan 100 együttlétbe, azaz nagyjából 14 hétbe telik. A termékenyebb pároknak ez rövidebb, míg a kevésbé termékeny pároknak hosszabb időbe telhet.