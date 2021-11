Sirokai Diána nemcsak nálunk, de külföldön is felkapott plus size modell. A szépség az Instagramján gyakran megmutatja bájait, bizonyítva, hogy nem csak az S-es méret lehet szexi.

Sirokai Diána nagyon büszke az alakjára. Nem véletlen, hogy már több nagy márka is szemet vetett rá, például a Fashion Nova, ahol Kylie Jenner is dolgozott már. A modell TikTokon is nagyon aktív, már közel 300 ezer követője van.

Diána ismét egy igazán pikáns fotóval örvendeztette meg rajongóit az Instagramon, ahol már 1,2 millió követője van:

Sirokai Diána folyamatosan arra buzdítja követőit, hogy fogadják el testüket olyannak, amilyen.

A magyar plus size modell ebben az élen jár, hisz büszkén vállalja túlsúlyát és azt is bebizonyítja, hogy nemcsak a nádszálvékony lányok vehetnek fel tangát vagy éppen egy szexi fürdőruhát.