Újra a Life.hu -n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Majd ha...

– Hát nincs egy férfi, aki hűséges lenne? – méltatlankodik a nő.

– Én például lennék hűséges, ha lenne kiért – válaszol a férfi.

– És miért nincs végre egy olyan pasi, aki elő tudja csalogatni a nőből egyszerre a kiscicát és a vadmacskát is?

– Nagyon sok olyan pasi van, de csak azt lehet előcsalogatni, ami már eleve ott van – felel a férfi.

– De én egy befogadó, szerető, megértő és elfogadó princípium vagyok. Már rejtett módban sem akarom az erőt képviselni – duzzogja a nő.

– Majd ha nem erőt képviselsz, akkor fognak nőként kezelni, értékelni, és nem vetélytársként mondja a férfi.

Hol az igazság? Egy ilyen párbeszéd során bizonyossággal nem fog kiderülni. Egy dolog viszont biztos: ki lehet lépni a nőnek is, és a férfinak is az eredeti és eredendő szerepéből, sőt fel is lehet cserélni ezeket a szerepeket, de nem fog menni. Vagy ha igen, akkor túl messzire.