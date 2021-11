Opitz Barbi rendszeresen megörvendezteti rajongóit pikáns képekkel. Most egy fehér, testhez simuló ruhában fotózkodott, ami igazán kiemelte vadító alakját.

Opitz Barbi a dalai mellett egyre gyakrabban oszt meg dögös fotókat is a rajongóival. Az énekesnő korábban már szexi táncot is lejtett, de a bikinis fotók sem állnak tőle távol. Most közzétett képe sem marad el a többitől, ezúttal egy fehér, testhez simuló, szűk ruhában mutatta meg formás idomait.

Barbi rengeteg rajongói kommentet kapott, mindenki odáig van az énekesnő szépségétől. Ez nem csoda, hiszen a valóban gyönyörű énekesnő szinte az arcunkba tolta kerek popsiját.