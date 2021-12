A havi vérzés idején történő szex még ma is sokaknál tabunak számít. Vannak párok, akik el sem tudják képzelni, hogy ilyenkor is összebújjanak, másoknál azonban ez nem okoz gondot. A menstruáció alatti szex elhagyását orvosilag semmi sem indokolja, ám a fertőzések elkerülése miatt nagyobb figyelmet kell fordítani a higiéniára.

Szexeljünk vagy sem a piros betűs napokon?

Attól függ. Amennyiben nem kívánod, vagy feszélyez a vérzésed, nyugodtan mondj nemet a párodnak ezeken a napokon. Sok nő azonban pont ilyenkor kívánja jobban a testi együttlétet, ráadásul az orgazmusnak görcsoldó hatása is van. A nők nagy része arról számol be, hogy ilyenkor a legmagasabb a libidója: ez a hormonváltozásnak köszönhető, ekkor a legmagasabb a progeszteronszint. Azonban az tévhit, hogy ilyenkor nem lehet teherbe esni, tehát ha másképp nem védekezel, akkor mindenképpen ajánlatos az óvszer használata. Megoldás lehet a behatolás mellőzése is: ilyenkor az örömszerzés más módjait is választhatjátok és még a tampont sem kell eltávolítanod.

Mit mond az orvos?

Bár orvosi ellenjavallata nincs a menstruáció alatt szexnek, tudnod kell, hogy a havi vérzés ideje alatt a méhszáj nyitottabb, így könnyebben juthatnak a kórokozók a medencébe és a hasüregbe, ez pedig kedvez a szexuális úton terjedő betegségeknek és fertőzéseknek. A biztonsági intézkedések - például az előtte-utána történő zuhanyzás - betartása mellett semmiféle komoly veszélye nincsen a menzesz alatti szeretkezésnek, sőt! Ahogy már írtuk, az orgazmus görcsoldó hatású, a szeretkezés pedig segít abban, hogy a méhnyálkahártya gyorsabban leváljon, így a menstruáció le is rövidülhet a nemi élet következtében. A menstruáció alatt sok nő azért is élvezi jobban a szexet, mivel a menstruációs vér extra síkosítóként is funkcionál.

Légy kreatív!

A menstruáció alatti szex jó alkalmat teremthet arra, hogy a korábbiaknál eltérőbb pózokat vagy helyszíneket is kipróbálj. Ha mégis az ágynál döntötök, érdemes törölközőt teríteni magatok alá, de kipróbálhatjátok a zuhanyzót vagy a fürdőkádat is a szeretkezés helyszínéül, így biztosan nem kell a szex után azonnal nagymosást tartani és még színesítitek is az intim együttléteket.

Beszélj róla a pároddal!

A legjobb, ha mindketten ugyanazon az állásponton vagytok a menstruáció alatti szex tekintetében, de ha nem, akkor se kerüljétek a témát. Érdemes beszélni róla, és közösen kitalálni, hogyan történjenek ilyenkor az intim dolgaitok. Ha azonban valamelyikőtök kategorikusan elutasítja a menstruáció idején való szexuális együttlétet, akkor ne erőltessétek, mert az esetleges negatív élmény a későbbiekre is negatív hatással lehet. Ilyenkor nincs mit tenni: meg kell várni a piros napok végét.