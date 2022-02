A Pamela Anderson és Tommy Lee Jones kapcsolatáról készült sorozat leginkább egy pornófilmhez hasonlítható: a legvadabb szexjelenetket is beleszőtték a sztoriba, és hallhatjuk Tommy Lee monológját is, amit a péniszéhez intézett.

Tegnap mutatták be a Disney+ új sorozatát Pamela Anderson és Tommy Lee tüzes kapcsolatáról, ami a hírhedt szexkazetták alapján készült. A külföldi lapok azt írják, a sztori pont olyan szaftos, mint amire számítottunk.

Pamela Anderson a 90-es évek szexszimbóluma, Tommy Lee pedig a Mötley Crüe heavy metal banda dobosa volt. Nevükhöz fűződik a történelem talán legnagyobb szexbotránya: kiszivárogtak a pornófilmbe illő, otthoni szexvideóik. A sorozat a kapcsolatuk egész történetét feldogozza, a találkozásuktól kezdve a zűrzavaros házasságukon keresztül a válásukig, és közben a legvadabb szexjeleneteket is láthatjuk.

A második részben Tommy meghökkentő beszélgetést folytat a péniszével a szerelemről és Pameláról: "Azt hiszem szerelmes vagyok, ő az igazi. Rohadtul tökéletes!" Természetesen a merev hímtag válaszol is: "Csak most váltál el, még több puncit kell kipróbálnunk!" Majd más hírességeket javasol, akiket szeretne még meghódítani. Tommy azonban nem hagyja magát, kitart amellett, hogy Pamela az igazi. Ez a beszélgetés egyébként Tommy életrajzi könyvében, a Tommylandben is benne van, állítja, hogy megtörtént.

Pamelát Lily James színésznő alakítja, aki a Diseny Hamupipőke című filmjében is szerepelt. Tommy Lee szerepében Sebastian Stant láthatjuk, akit a Marvel Cinematic Universe címűsorozatában ismert meg a közönség.

Pamela Anderson egyébként tavaly ötödször ment férjhez, az esküvőn csodás fotók készültek.