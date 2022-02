Az első Valentin-napjukra készülő szerelmes fiatalok is pont ugyanolyan izgatottan készülnek február 14-re, mint azok, akiknek már a gyermekeik is kirepültek a családi fészekből. Ez a nap a szerelem ünnepe, és ilyenkor még a legkeményebb szívet is megolvasztja egy kis kedvesség.

A tökéletes estéhez teremtsünk romantikus hangulatot, azonban ne csak a finom, gyertyafényes vacsoráról, illatos és frissen vágott rózsákról és erotikus fehérneműkről gondoskodjunk, hanem a megfelelő aláfestő dallamokról is.

Nemcsak vacsora közben, hanem az ezt követő romantikus együttlét során is fontos, hogy mi szól a háttérben. Nem is hinnénk, hogy egy jól megválasztott dal mennyit segíthet abban, hogy a csúcsra jussunk. Összeválogattunk néhány dalt, amelyekkel garantált a fülledt, Valentin-napi éjszaka!

Fever

Egy vágyaktól teljes, füstös éjszakából nem hiányozhat Elvis Presley hangja. A király bármelyik dala kiváló választás. Ne legyünk bátortalanok, és keressünk tőle egy lejátszási listát, amely nyugodtan duruzsolhat a háttérben, miközben szerelmünkkel egyesülünk. Egy dal mindenképp csendüljön fel este, mégpedig a Fever. A sláger nem saját szerzeménye, és nem is az ő előadásában vált világhírűvé, de kétségtelen, hogy Elvis hangja azonnal felpezsdíti a szerelmesek vérét!

Sexual Healing

Ehhez a dalhoz nem sokat kell hozzáfűzni, ugyanis már a címe is árulkodó. Marvin Gaye örökzöld slágere idén negyven éve szolgál a romantikus esték hátteréül. A Sexual Healing szívverést idéző ritmusa, andalítóan szerelmes tempója tökéletesen alkalmas arra, hogy a vacsora után picit táncoljunk a párunkkal, egymáshoz simuljon a csípőnk, majd a csókot valami más is kövesse a hálóban.

What's Love Got To Do With It

Mesebeli kapcsolatnak tűnt, azonban mély testi és lelki sebeket ejtett férje Tina Turneren. A válásuk után sokáig nem is hallatott magáról, miközben egész fiatalságát a színpadon, közönség előtt töltötte. Tina azonban képes volt talpra állni, és a nyolcvanas években megjelent szólólemezével felrobbantotta a rádiókat. Ezen az albumon található a What's Love Got To Do With It, amelyben foggal-körömmel igyekszik visszaszerezni szerelembe vetett hitét. Ahogy hallgatjuk Tina karcos hangját, szinte bizsereg a testünk, és a lágy ritmus orgazmus a fülünknek.

Love Me Like You Do

Az utóbbi évek legerotikusabb filmje, A szürke 50 árnyalata tette világhírűvé ezt a dalt. A siker pedig nem érdemtelen, ugyanis Ellie Goulding számának minden üteméből kihallani az egymáshoz feszülő testek egyre vadabb táncát. Szinte a szemünk előtt látjuk, ahogy férfi és nő eggyé válik a szerelemben. Ha egy vadabb estére vágyunk, ennél a dalnál nincs is jobb választás: garantáltan beindít minket.

Smooth Operator

A jazzes hangzásvilág magában hordozza a fülledtséget, a mindennapok zajától távoli nyugalmat és erotikus füstöt. Ezt az egészet varázsolja izgatóan keletiessé Sade mély, érdes hangja, amely mint egy kígyó, beletekeredik a hallójáratainkba. Érezzük, ahogy az elnyújtott szavak, kitartott hangok átveszik testünk felett az irányítást, tudatunk eltompul és az ösztöneink győzedelmeskednek. Szinte olyan, mintha kívülről látnánk magunkat.