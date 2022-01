Felnőtt fejjel viszont már kénytelen voltam lemondani az álmom – azaz minél több ilyen darab beszerzése – megvalósításáról, méghozzá két okból: rájöttem, hogy az én alakomra nem igazán találni megfelelőt: alig-alig van mellem, de így legalább nem olyan kínos, hogy a csípőm kerülete kb. pont ugyanolyan széles, mint a derekamé, tehát a téglalap alkat iskolapéldája vagyok. Ám ha véletlenül találtam is valamit, akkor bizony azért elég borsos összegeket akartak elkérni, pedig ezekre a fehérneműkre inkább az a jellemző, hogy csak bizonyos alkalmakkor hordjuk őket.

Most viszont kipróbálhattam a Penthouse 3 különböző fehérnemű szettjét Három teljesen eltérő Három teljesen eltérő Penthouse kollekció választottam: egy melltartó szettet, egy babydollt és egy köntöst, így elég jól ki lehetett deríteni, hogy érdemes-e a jövőben is foglalkoznom a márkával. Gyorsan összefoglalva: igen, de legközelebb azért okosabban kell válogatnom.

Ami valamennyi, általam kipróbált, Penthouse fehérneműre igaz:

csodás, igényes a csomagolás, és van benne egy kis üdvözlőkártya is, amivel engem mindig le lehet venni a lábamról;

tartozik hozzá egy hihetetlenül aprócska bugyi is, így arról nem kell külön gondoskodni;

érdemes a használat előtt felakasztva lógatni őket, hogy a finom anyagból kijöjjenek a gyűrődések;

zavarbaejtően olcsók.

Penthouse Flawless Love - rózsás, rövid babydoll tangával

Ez a babydoll egyszerűen hihetetlenül cuki, de közben legalább ennyire szexi is, szóval most már értem, miért imádják annyira ezt a nők meg a férfiak is. Bár lehet, hogyha a szűzies fehér helyett a vadító fekete verzióhoz van szerencsém, akkor más a benyomás. Mindenesetre éljen a babydoll, kár, hogy itt azért a téglalap alaknak megvan a negatív hatása – hasonló cipőben járóknak javaslom, hogy csak szűkített derekú és/vagy csípőkiemelő szabásút válasszanak.

Penthouse Hypnotic Power - csipkés, rövid köntös tangával

Na, ez a bevezetőben említett köntös modern, kissé pornós beütésű változata, amire mindig is vágytam. És bár nem váltotta be 100%-osan a hozzá fűzött reményeket, azért panaszra sincs ok, főleg mivel nemcsak egy nyitott bugyi, hanem egy nyitott melltartó is járt hozzá (ami ráadásul még jól is állt). Hogy mi volt a gond? A három közül egyedül itt éreztem azt, hogy a minőség látványosan tükrözi az alacsony árszintet, a csipke helyenként inkább tűnt szakadásnak, mint direkt motívumnak. De őszintén szólva, a csomag kiegészítői bőven ellensúlyozták ezt, meg hát egy-egy alkalomra ez is tökéletes.

Penthouse Double Spice - fodros, csipkés melltartó szett

Ettől tartottam a leginkább (lévén a fent említett okokból évek óta melltartó nélkül élem az életem), és valószínűleg pont ezért ez okozta a legnagyobb meglepetést. Bár a melltartó kerülete nem állítható, de a pántokkal sikerült még magamnak is úgy alakítani, hogy jól nézzen ki rajtam. Mivel kellően rugalmas, szerintem az sem jelenthet gondot, ha valakinél esetleg még cicik is kerülnek bele. :)

Ha esetleg ebből a háromból egyik sem tetszik, akkor van még további 94 féle Penthouse fehérnemű, köztük cicaruhák, bodyk meg akár utcai viseletnek is beillő kisruhák is, szóval közel 100 darab közül biztosan mindenki megtalálja a neki valót. Én még fogok kísérletezni, és Valentin-napra is tuti beszerzek valami új, vadító piros ruhát!