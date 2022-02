Luana Sandien mindig vonzódott magához, és szeretné leszögezni, hogy nem nárcisztikus, ugyanis őszinte szeretetet és vonzalmat érez önmaga iránt.

"Vonzódom magamhoz. Mindig is így éreztem" - mondta The Sunnak a modell, aki autoszexuálisnak tartja magát, ugyanis már akkor izgalomba kerül, ha a tükörbe néz. Azt is elmondta, az autoszexualitás nem a puszta erotikát jelenti, hanem ez egyfajta önszeretet.