A dögös Only Fans-modell merész képeinek se szeri, se száma. Jules Bond, az Instagramon is sokat mutat magából, persze arra mindig ügyel, hogy az alkalmazás ne tiltsa le a képeit.

Fehérnemű-kollekcióját reklámozza az Only Fans-modell, Jules Bond. A modell természetesen saját maga, ugyanis tudja jól, hogy az ő testénél jobb reklámfelületet nem is találhatna. Mutatjuk is:

Az Only Fans egyre népszerűbb a felhasználók között, sokan civil munkájukat hagyják ott, hogy inkább testükkel keressék meg a kenyerüket. Az oldalon időnként színésznők is feltűnnek, sőt, hazai celebek is.