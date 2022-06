Curtis volt feleségét, Krisztikét annak idején megviselte a válás, de úgy tűnik, mostanra már túllendült a nehézségeken, sőt, a szerelem is ismét rátalált.

A csinos anyuka ráadásul most elindította saját vállalkozását, egy ruhamárkát egyik barátnője segítségével. Krisztikét a minap saját ruháiba öltözve fotózták, és készült néhány igazán merész fotó is, amiket meg is mutatott követőinek.

A képeket itt tudod megnézni.