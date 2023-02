A férfiak már epekedve várták, hogy élesedjen az oldal, ami vasárnap óta hivatalosan is elindult. Anikó elmondása szerint már az első perctől kezdve önzönlöttek az érdeklődök, mindenki odavan a képeiért. Akadnak azonban olyanok is, akik nem nézik jó szemmel az új pénzszerzési tevékenységét.

"Bírtalak. Főleg az állatvédelem miatt. Lekerültél egy olyan szintre, amire nem vagyok kíváncsi, kikövetlek" - írta egy nő Anikó közösségi oldalára.

Az egykori valóságshow-hős nem maradt csendben, keményen visszaszólt az őt bírálónak.

"Én legalább már tettem valamit a jobb világért az elmúlt 20 évben, veled ellentétben, ha már az állatvédelmet emlegetted velem kapcsolatban... Álszent a világ, veled együtt.Érdekes, az 5 hónap villalét, a számos férfimagazin-címlap nem zavart, de most megvilágosodtál és Teréz anya szerepében próbálsz igazságot osztani... És ha nyavalygok majd évek múlva, akkor mi lesz azon kívül, hogy ugrálni fogsz örömödben? Eddig cimborák voltunk? Segítettél a bajban? Ott voltál az állatvédelemben mellettem bármikor is? Mentéskor szaladtál és segítettél akár csak egy pokróccal is a bajban lévő állaton? Neeem! Ültél a foteledben és küldted a csí-t, most meg itt játszod a szent Szűz Máriát, és erkölcsről prédikálsz? Azt sem tudtam, hogy a világon vagy, te az én életemhez, évtizedek óta tartó önkéntes munkámhoz egy fikarcnyi segítséget nem tettél hozzá... most, amikor valami nem tetszik, érdekes, elő tudsz kerülni és ordítva felhívni magadra a figyelmet...

Eddig hol voltál, te tiszta lélek? Hol voltál, amikor baj volt? Jaaa, sehol! Akkor most is maradj ott, a zárt, unalmas világodban, mert pont annyira vagyok kíváncsi a megkeseredett véleményedre, mint amennyire a létezésedről tudtam. Semennyire..."