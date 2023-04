VV Piros, VV Ákos, Molnár Anikó, sőt Az X-Faktorból ismert Erdős Viola is erotikus tartalmakkal keresi újabban a kenyerét. Anikó az egyik legkeresettebb modell lett az oldalon, Piros pedig az élő példa arra, hogy már rövid idő alatt is igen szép összegeket be lehet zsebelni némi erotikával. VV Vivi most elmesélte az nlc-nek, hogy ő miért regisztrált az OnlyFansre.

„Azért regisztráltam, mert alapvetően is járok fehérneműs, glamour fotózásokra az egyik barátnőmhöz, így ezek a képek nem maradnak felhasználatlanul. Már a VV előtt is készítettünk hasonló felvételeket. Az alapötlet, hogy regisztrálok, pár éve született egy utazásom alkalmával. Sok külföldi barátom ajánlotta, majd részletesen elmondta, hogy ilyen fotókkal ezen az oldalon pénzt is kereshetek. Ez külföldön teljesen rendben van, én ebben semmi rosszat nem látok, de elfogadom, ha valakinek más erről a véleménye. Teljes állásban dolgozom a családi vállalkozásban, van munkám, nem tervezem ezt feladni az OnlyFans miatt. Számomra ez egy mellékállás, egy hobbi. Nincs kitűzött pénzügyi célom ezzel. Hamar kerestem vele egy kisebb összeget, sőt, először meg is lepődtem, milyen rövid idő alatt jött ez össze, hálás is vagyok érte a követőimnek. Nem szeretnék átesni a ló túloldalára, igényes tartalmakat fogok gyártani, néhány különlegesebb felvétellel" - mondta a lapnak Vivi, akiről nemrégiben azt pletyálták, hogy összejött VV Laminnal.