A meseolvasásnak önmagában is számos pozitív hatása van szellemi és mentális egészségünkre nézve. Oldják a feszültséget, a szorongást, mivel egy biztonságos, képzeletbeli területen bizonyítják be, hogy a legfélelmetesebb helyzet is megoldható. Nyugtató hatásuk segíti a jobb alvást, és bizakodóbbá tesznek minket a saját jövőnkkel kapcsolatban is.

A mesék olvasásáról felnőttként sem kell lemondanod. Forrás: Pexels.com

A mese felkészít a való életre és a felnőtté válásra. Bemutatja, hogyan járja mindenki a saját útját, miközben megmutatja, hogy a főhősnek milyen képességekre van szüksége ahhoz, hogy elérje célját - ez a tudás pedig a való életben is hasznos lehet.