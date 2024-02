Önpusztító gondolatok, amikről ideje leszoknod

Valószínűleg az alacsony önbecsülésed az oka annak, hogy egyszerűen nem tudsz örülni egy bóknak és késztetést érzel arra, hogy azonnal lekicsinyeld magad. Az a baj, hogy nem hiszel magadban és nehezen látod meg a pozitív tulajdonságaidat, képességeidet. Ideje, hogy elkezd szabadkozás nélkül megköszönni a neked szánt kedves mondatokat és tudomásul venni, hogy milyen pozitív dolgok rejlenek benned.

Az önbizalomhiány számos negatív gondolatodért felelős. Forrás: Thinkstock

3. "Ő sokkal jobb nálam"

Mióta ember él a földön, folyton mindent mindennel összehasonlít. Ennek persze evolúciós szerepe is van, mert ezáltal vagyunk képesek egy csoporton belül elhelyezni magunkat. Viszont mára az összehasonlítások a közösségi médiaplatformok terjedésével rendkívül szélsőségessé váltak és elszakadtak a valóságtól. Tökéletes embereket látsz, akik tökéletes életet élnek, gazdagok, gyönyörűek, bármit megtehetnek, mindig minden jól sikerül nekik és a fél életüket a tengerparton töltik. Eláruljuk: nem így van. Nekik is vannak gondjaik, nem mindig boldogok, csupán napjaik legjobb pillanatait teszik közzé.

Teljesen természetes, hogy emiatt úgy érzed, mások mindent jobban csinálnak, hogy előrébb vannak az életben, mint te. De ahelyett, hogy azon görcsölnél, hogy te miért vagy hibás saját sorsod alakításában és mit kellene másként tenned ahhoz, hogy olyan lehess, mint ők, jobb, ha reálisan szemléled a helyzetet. Nem árt, ha néha magad is kimondod, hogy a csilli-villi Facebook, Instagram és TikTok videók szereplői élete se fényes, hogy videóik, képeik java része munka miatt készül, ami nem két percet vesz igénybe, hiába is tűnik úgy, és valójában ugyanolyan emberek, akárcsak te magad vagy. Hidd el, senki se lehet tökéletes, hiába is tűnik úgy.