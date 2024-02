Mikor válik mérgezővé egy barátság?

Egy barátságban mindig egyértelmű figyelmeztető jel, ha az egyik fél kellemetlenül érzi magát, de ezt mindenkinél más válthatja ki. Ha észreveszed az adok-kapok közötti különbséget, akkor a barátság már mérgezőnek számít. Sok kapcsolat ennek ellenére mégis sokáig fennáll, mert az egyik fél nehezen tud és mer elszakadni a másiktól, mivel fél a bizonytalanságtól és az egyedülléttől. Az is gyakori, hogy maga a toxikus barát kelt az elszakadni kívánóban eltúlzott és dramatizált bűntudatot, miközben egyre nagyobb ígéreteket tesz - aztán persze, minden kezdődik elölről.

A szülő-gyerek kapcsolat is mérgezővé válhat, de itt nem érvényes az adok-kapok elv. A szülőnek feltétel nélkül kell szeretnie gyermekét, akinek aztán saját gyermekeit kell szeretnie. A gyermek visszaadhat valamennyit szüleinek, mikor idős korukban gondozásra szorulnak, de semmi esetre se szabad, hogy kényszerből cselekedjen. Amikor a szülők visszakövetelnek valamit a gyerektől, azzal a kapcsolatukat teszik kockára. Hasonlóképpen válhat mérgezővé a párkapcsolat is.

Megoldás a kommunikáció

A kommunikáció az egyik legjobb megoldás egy mérgező kapcsolat kezelésére. Mondd el érzéseidet és tapasztalataidat a másiknak, mesélj arról, hogyan látod a kialakult helyzetet, hogy megoldást szeretnél találni, mert ami most van, az nem jó egyikőtöknek se. Szemléltesd példákkal is, vázolj fel számodra kellemetlen szituációkat. Hallgasd meg őt, és ha szükséges, szabjatok határokat is.