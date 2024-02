Színt és vidámságot visznek az aszfaltra - A gerillakötők bárhol "lecsaphatnak"

– Talán akkor ismertek meg minket a legtöbben, amikor a 49-es villamost díszítettük fel – meséli. – Emlékszem, miközben rögzítettük az alkotásokat az ülésekre, a fogódzkodókra, az ablakokra, a biztonsági őr azt mondta, hogy egy hét múlva már nyoma sem lesz az egésznek. Szerencsére nem így lett. Amikor eljárt felettük az idő, és leszedtük őket, a 60-70 százalékuk megvolt. Mások is vigyáztak rá. Pár hét után le kellett szedni róla egy darabot, mert a készítője elvitte egy kiállításra. Amikor épp a leszerelésen dolgoztam, odajött egy néni és nekem esett, hogy mit képzelek én, hogy ellopom a szép díszítést. Persze elmagyaráztam neki, hogy én vagyok az egyik alkotó, és teszek helyette fel másikat. Olyan jó volt megtapasztalni, hogy amikor szálltak fel az emberek, elcsodálkoztak a kézimunkákon. Volt, aki azt mondta, hogy olyan, mintha otthon lenne a nagymamájánál.

Hol nézheti meg őket?

Jelenleg is több alkotásukat megcsodálhatjuk a fővárosban. Ilyen például a Grundon az Életfa imitáció, Újpalotán a Kikötő Ifjúsági Központnál a horgolt kerítésdíszítés, a Teleki téri Csipke-fák, a Bakáts téri oszlopok vagy a Széna téri díszítés – bár ez utóbbit, már megtépázta az időjárás, és valószínűleg hamarosan leveszik.

– Főleg azokat a horgolmányokat szeretem, amik valamilyen figurát ábrázolnak – vallja be Jutka a Fanny magazinnak. – Az egyik kedvencem, amikor Örkény István Egyperceseiből montázst készítettünk a Madách térre. Izgalmas volt látni, hogy akik ismerik a novellákat, felismerik-e őket a horgolásokból. Szeretem azt is, amikor egy-egy motívum kiáll a térből és átmegy 3D-be. A Nagyi Lakószoba projektünk is nagyon közel áll a szívünkhöz, ami nem a tőlünk megszokott köztéri gerilla alkotás. Körülbelül ezer Nagyi négyzetet használtunk fel a 25-30 négyzetméteres retró szoba berendezéseihez, 60-as, 70-es évekbeli bútorokat öltöztettünk fel ezekkel a Nagyi négyzetekkel. Ez egy horgolási forma, tulajdonképpen a horgolt patchwork, anno a megmaradt fonalakat horgolták így fel. A Nagyi Lakószobát több helyen is bemutattuk már, köztük például Erdélyben, Marosvásárhelyen is. Most sajnos a pincében van, de remélem, hogy hamarosan újabb helyszínt találunk neki. Az egyik motivációnk, hogy megmutassuk, nem csak hagyományos virágmintákat lehet horgolni. A másik pedig, hogy örömet, mosolyt csaljunk az emberek arcára, hogy színt és vidámságot vigyünk a szürke, betonfelületekre. Volt, akitől köszönetképpen virágot kaptunk. Egy házaspár pedig azt mesélte, hogy az egyik alkotásunkkal szemben laknak, és mennyire öröm kinézni az ablakon és egy kis vidámságot, színt látni.