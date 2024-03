Csak egy szikra és valóban minden lángba borul? A Most vagy soha! című film már a mozikban

Talpra, magyar! Hiszen, március 14-én került mozivászonra a történelmi, romantikus kalandfilm, akciófilm a Most vagy soha! című alkotás. A film visszavisz bennünket 1848-ba, a forradalom napját mutatja be. A forgatókönyvet írta Szente Vajk, Rákay Philip és Kis-Szabó Márk. Mire is volt elég ez a 24 óra?

Ahogyan azt a történelemkönyvekből is jól ismerjük már, a fiatal, lánglelkű költő, Petőfi Sándor 1848. március 15-én kirobbantja a forradalmat a Nemzeti Dal felolvasásával. A film közelebb hozza hozzánk gyerekkorunk hőseit, Petőfit, Vasvárit és Jókait is. Az osztrák elnyomók egy beépített ember segítségével szeretnék megállítani a felkelést. A film visszavisz bennünket 1848-ba



A magyar filmipar egyik legnagyobb vállalkozása ez a film, ezernél több élvonalbeli magyar szakember munkája, száz forgatási nap, egy év előkészítés és másfél év utómunka eredménye a Most vagy soha! című alkotás. A film főszereplője a 31 éves Berettyán Nándor, ő alakítja Petőfi Sándort. Szendrey Júliát Mosolygó Sára, Horváth Lajos Ottó Farkast, Fehér Tibor Vasvári Pált, Jászberényi Gábor Meyert, Szerednyey Béla Landerert, Jókai Mórt pedig Koltai-Nagy Balázs. A fóti díszletvárosban rekonstruált XIX. századi Pest-Buda látványa teljes mértékben a történetbe repíti a nézőket. Rákay Philip, a film kreatív producere és forgatókönyvírója kifejezetten hangsúlyozta, hogy a filmtervek első mondatainak leírása közben, öt évvel ezelőtt, az a gondolat dolgozott bennük, hogy hazafias kötelesség Petőfiről filmet készíteni.

Az az élmény, hogy gondolkodástól, értékvilágtól függetlenül, Petőfi és a márciusi ifjak személye ennyire megmozgatott mindenkit, hogy ez a bizonyos szent őrület és szent tűz mindenkinek, az utolsó sorban álló statisztának a szemében is látszik és ez ott van a vásznon – emelte ki a forgatókönyvíró.

– A márciusi ifjak azért nagyon fontosak, mert mindannyiunknak van valami emléke március 15-éről. Furcsa módon, ha nem is voltunk ott, de mégis képzelünk valamit erről a napról. Végig játszottuk már mi is ennek a napnak az eseményeit a márciusi ifjakkal. Éppen ezért, egy nemzeti emlékezetté minősül ez a dolog, mindenki gondol róla valamit. Mi ezt gondoltuk – folytatta Szente Vajk. A Most vagy soha! egy történelmi kalandfilm, amely kifejezetten azzal a céllal született, hogy a lehető legtisztábban és legkalandosabban beszéljen erről a napról – magyarázta Lóth Balázs, rendező. A fényképezés terén külföldi produkciókkal vetekszik a látvány. Az érzelmes filmzene pedig teljes mértékben visszarepít minket a forradalom idejére. Az alkotás követi a március 15-i helyszíneket és eseményeket: Pilvax kávéház, jogi egyetem, Landerer nyomda és a Nemzeti Múzeum. Pár értelmiségi fiatal valóban hőssé válik 24 óra leforgása alatt. Mert ők igazi Magyarországot szeretnének és kiállnak a hazájukért. A cselekményben egy fiktív szál is megjelenik. Farkasch, az elszánt,magyar áruló, aki az osztrákoktól kap megbízást, hogy állítsa meg a felkelést. Szendrey Júlia már szíve alatt hordja gyermeküket, mégis az életét kockáztatja Petőfiért.

Mosolygó Sára, és Berettyán Nándor

Nagyon örültem, hogy így tudjuk megmutatni Szendrey Júliát, tényleg amilyen volt. Nagyon művelt nő volt ő és nem szerette, hogy meg kell felelni ennek a kornak…Júlia egy inspiráló nő, akire fel lehet nézni és ez nagyon tetszik, hogy eljátszhattam – emelte ki Mosolygó Sára. Petőfi Sándor hazánk egyik legkiemelkedőbb alakja. A nemzeti identitásunk alapköve ez az 1848-as történet és maga a költő is.