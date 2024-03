Meghatározó nők a magyar történelemben - Erő, intelligencia és inspiráció

Steinschneider Lilly az első magyar női pilóta

Forrás: Archív



Lillyről Bécsújhelyen utcát is neveztek el, korabeli újságcikkekben pedig folyamatosan emlegették nevét, sztárként kezelte a köztudat. A fiatal pilótanőről azonban durva pletykák is keringet, miszerint nem is igazi pilóta- Lilly emiatt alig várta, hogy egy légi bemutatón mindenki számára bizonyítson. Bár az első ilyen eseményét lekéste egy vonat fiaskó miatt, nyilvános felszállásra nem sokkal később, Nagyváradon került sor. 15 ezer ember üdvözölte a pici, fiatal lányt, aki megvalósította azt, amit addig egyetlen nő sem: pilóta lett.

Lilly csodával határos módon túlélt két repülőgépes balesetet is, melyben a járművek összeroncsolódtak. Több versenyt nyert, mindenki imádta őt és fényes karriert jósoltak neki a levegőben. Karrierjének azonban az első világháború vetett véget, ugyanis saját gépével szeretett volna részt venni benne, amit édesapja nem engedett meg. Így Lilly ápolóként teljesített szolgálatot a fronton. A szerelem is itt talált rá egy japán-orosz gróf személyében, aki miatt családjának és a repülésnek is hátat fordított. Hosszú évek után egy gyerekük született, majd 1947-ben elváltak. A közös gyerekük az édesapjánál maradt, ezek után Steinschneider Lillyről szinte semmit sem lehet tudni. Egyes források szerint 1975-ben Genfben vagy 1977-ben Nizzában halt meg.

Steinchneider Lili története továbbra is inspirálja a repülés szerelmeseit és minden olyan embert, aki hajlandó kitörni a megszokott szerepekből, és új magasságokat elérni. Az ő neve örökre beíródott a magyar repüléstörténelembe, és emléke mindig tovább él majd a repülés szerelmeseiben.



Brunszvik Teréz – az első magyar óvodák megalapítója

"Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről jutott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre."

Brunszvik Teréz 1775-ben nemesi család lányaként született Pozsonyban. Nevét keresztanyja, Mária Terézia után kapta. Társadalmi helyzete miatt a legmagasabb szintű oktatást kapta egész gyerekkorában. 12 évesen egy előkelő bécsi nevelőintézetbe küldték. Kiválóan szavalt, énekelt, rajzolt, festett, érdeklődött a különféle iskolák iránt, érdekelte a nők taníttatásának kérdése is.

Ifjú korában inspirálták édesapja törekvései, miszerint szorgalmazni kell a nők nevelését és az ehhez megfelelő iskolák kialakítását. Teréz számára fontos volt az oktatás, minden erejével kisdedóvó intézményt akart létrehozni, ám eleinte falakba ütközött.

Kitartásának köszönhetően azonban 1825-ben édesanyja budai házában az angol óvodák mintájára megalkotta hazánk első kisdedóvó intézményét.

Az Angyalkert néven ismertté vált óvoda 2 és 7 év közti gyerekek nevelését vállalta. Itt nem csak vigyáztak a gyerekekre, de játszottak velük és oktatták is őket. Az általa alapított óvoda szabad és játékos környezetet biztosított a gyerekeknek, ahol a nevelés és oktatás szorosan kapcsolódott a játékhoz és a gyermeki kreativitáshoz. Ezután egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére, és további tizenegy óvodát indított útjára. Brunszvik Teréz haláláig közel száz intézményt hozott létre.

Brunszvik Teréz, az első magyar óvodák megalapítója

Forrás: grafika/Digitális Képarchívum - http://dka.oszk.hu - DKA-040494

Egyes korabeli hírek szerint szoros barátságot ápolt Beethowennel, aki zenei gyakorlásaiban segítette őt. A híres zeneszerző halála után felröppentek a pletykák, miszerint Beethowen számára Terézia volt az a bizonyos halhatatlan kedves, akihez szerelmes leveleit intézte. Teréz sokat írt a gyermeknevelésről és a pszichológiáról. Legismertebb műve a "Tudományos gyermeknevelés" című könyv, amelyben saját tapasztalatait és megfigyeléseit osztja meg. Elkötelezett társadalmi aktivista volt és részt vett jótékonysági kezdeményezésekben. Az egészségügy és a szociális segítségnyújtás terén is aktívan tevékenykedett.

Brunszvik Teréz 1861. július 10-én hunyt el. Öröksége a mai napig él, hiszen óvodai elvei és pedagógiai gondolatai inspirációt nyújtanak a gyermeknevelés területén. Az általa létrehozott óvoda és az általa vallott pedagógiai elvek hozzájárultak a kisgyermekkori nevelés modernizálásához Magyarországon.

Torma Zsófia - a világ első női régésze

Torma Zsófia az első magyar női régész volt, aki hazánkban és talán világszerte is kiemelkedő karriert futott be. Csicsókeresztúron született egy nemesi családban, ahol apja és testvére is régészeti területén tevékenykedtek. Zsófiát már kisgyermekként lenyűgözte ez a világ és a misztikum, ami körülvette, és élete végéig ő is ezen a területen dolgozott.

Torma Zsófia - a világ első női régésze

Forrás: Wikipedia

Zsófia soha nem ment férjhez, bár több kérője is akadt, életét minden szempontból a tudományos régészeti kutatásnak szentelte. A többi között a Hunyad vármegyei Tordos és Nándorválya környékén régészkedett, feltárásai során felfedezte a sumér jelek európai lelőhelyeit, köztük a tordosi őstelepet. Feltárta az ősi székely-magyar rovásírás jegyeit melyek feltételezése szerint azt bizonyítják, hogy a magyarok sokkal korábban, már a Kárpát-medencében élhettek. Ezzel az állításával alaposan felkavarta az álló vizet, többben tettlegességig is elmentek, hogy kérdőre vonják a régésznőt.

Zsófia eredményei és elméletei, melyek a magyarok korai történelmét érintették, szembekerültek az akkori tudományos nézetekkel és népszerű elképzelésekkel. Bár külföldön elismerték munkásságát, itthon sokszor találkozott ellenállással és szakmai féltékenységgel.

Élete során jótékonysági tevékenysége mellett folyamatosan képezte magát, tanulmányi utakon vett részt és neves szaktekintélyekkel értekezett régészeti témakörökben. Torma Zsófia 1899-ben, 67 éves korában halt meg.

Bár az elméletei a későbbi kutatások által nem bizonyultak helyesnek, Torma Zsófia életműve és hozzáállása mégis inspiráló. Az ő kitartása és hűsége a tudományhoz, méltán kiemeli őt azok közül, akik az archeológia területén első lépéseiket tették Magyarországon.