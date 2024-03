Senki nem tudja, miért hívják Oscar-díjnak az Oscar-díjat

Mennyit ér egy Oscar-díj?

A díjazottak nem kapnak pénzt, a dicsőség és az elismerés a jutalmuk, de mégis profitálnak abból, ha megkapják a szobrocskát. Egyes kalkulációk szerint egy színész fizetése akár 20 százalékkal is megemelkedhet, ha Oscar-díjjal jutalmazták. Az Oscar-díj elnyerése azt is jelenti, hogy a győztesek nagyobb nyilvánosságot kapnak a médiában, vagyis több reklámmegkereséshez és szerződéshez juthatnak. A szobor azonban önmagában semmit nem ér: szabály mondja ki, hogy a győzteseknek tilos hasznot húzniuk az Oscar-díj eladásából. A CNBC riportja szerint a nyertesek nem adhatják el, illetve más módon sem rendelkezhetnek a szobrocskáról anélkül, hogy előbb fel nem ajánlanák az Akadémiának 1 dollárért. A szabályokat az Oscar-díjasok örököseinek is be kell tartaniuk.