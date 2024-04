Levél a leghűségesebb barátnak, akire mindig számíthatok

Stresszmentes hétköznapok és gondtalan élet? Talán nem is létezik. Egy meeting délben, egy otthoni bevásárlás délután, a kétfogásos vacsorafőzés a családnak esténként, és már el is telt egy napunk. Csupán egyetlen dolog maradt ki: Hol maradt az énidő?

Évekkel ezelőtt azt sem tudtam, mit jelent ez a kifejezés. Sokáig tinédzserkori depresszióval küzdöttem. Sötétnek éreztem minden pillanatot, még a lélegzetvételek is nehezek voltak. A bezártság és a sírás sosem hagyott békén, habár kívülről ez nem látszódott. Odakint verőfényes napsütés volt, idebent pedig hideg tél. Úgy éreztem, üres vagyok. Nem leltem örömömet semmiben, akármennyire is próbálkoztam. Nem tudtam, hogy létezik valami olyasmi ebben a világban, ami segíthet nekem a gyászban, miután édesanyámat elveszítettem. Egy augusztusi napon azonban megajándékozott az élet, s még ha időbe telt is, míg megszoktam az egyedüllét gondolatát, kaptam őt, aki segített felemelni a lelki nyomorból.