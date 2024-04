Növények, amik mindent túlélnek – Ezeket még te sem tudod elpusztítani!

Színváltó növények: Bizonyos növények, mint például a hortenziák vagy az azáleák, rendkívül látványosak, és könnyen gondozhatóak lehetnek, ha megfelelő helyre ültetjük őket. Ezek a növények általában jól érzik magukat a részleges árnyékban és rendszeres öntözés mellett jól fejlődnek.

Levendula: A levendula nemcsak szép, de rendkívül ellenálló növény is. Igényli a napfényt és a jó vízelvezetést, de egyébként nem igényel túl sok gondozást. A rendszeres metszés azonban ennél a növénynél elengedhetetlen.

Rozmaring: A rozmaring gyógynövényként ismert, de dísznövényként is remek választás lehet. Kevés vizet igényel, és jól tűri a szárazságot és a meleget. Néha nem árt megmetszeni, de anélkül is boldogan illatozik a környezetünkben.