Bővülést és növekedést hoz az idei virághold - Így fordítsd az előnyödre!

Az amerikai őslakosok a májusi teliholdat virágholdnak nevezték el a tavaszi virágzási időszak miatt. Ilyenkor teljes pompájukban ragyognak a fák, és ezen az éjjelen teljes fényében világít a Hold is. Az indiánok, akik életvitelüket a Hold járásához igazították, ilyenkor a valódi tavasz beköszöntét és a megújulás, növekedés időszakát ünnepelték.

Szervezz, tervezz, váltsd valóra az álmaidat

A virágholdat most is nagyon sokan várják, mert az asztrológusok úgy vélik, hogy ez a növekedés és az álmok megvalósulásának időszaka. Ideális ez a nap az utazások megszervezésére és az izgalmas, új lehetőségek befogadására is. Amíg a Hold a legteljesebb állapotában van, a Nap az Ikrek jegyében jár, ami az új tapasztalatok megszerzését segíti. A nyílt és őszinte kommunikációnak is eljött most az ideje. Ha elfojtott érzelmeid vannak, akkor május 23-án este szánj arra időt, hogy felismerd és elengedd ezeket, mert

akkor tudod az új, pozitív energiákat befogadni, ha sikerül lezárnod magadban a múltat.

Fordítsd a javadra a telihold erejét!

Forrás: Shutterstock / Anton27

Légy nyitott a változásra!

Készülj már most a megújulásra: tegyél minden nap azért, hogy gondolataid optimisták és vidámak maradjanak. A telihold önbizalmat ad, és segíteni fog, hogy megőrizd a derűdet, és leküzdd az esetleges kétségeket és bizonytalanságokat.

Mivel ez a telihold nagy változásokat fog hozni az életedben, fontos, hogy nyitott legyél rá, és az előnyödre tudd fordítani ezeket a pozitív hatásokat. Könnyebben jönnek most a szavak és javulni fog a kommunikáció a kapcsolataidban, ezért itt az idő, hogy felhívd azt a rég nem látott barátot vagy rokont, akivel rendezned kell a soraidat. Előfordulhat, hogy egy új szerelem is fellángol.

Nyiss az újra, engedj be több embert az életedbe, aki viszont ki akar lépni belőle, azt ne marasztald.

Használd ki a hold erejét!

Végezd el ezeket a rituálékat virághold éjszakáján, hogy kihasználd az erejét, és nyitottabbá válj a változásra: járj egyet mezítláb a szabadban a hold fényében. Tisztítsd meg folyóvíz alatt az ásványaidat, majd tedd éjszakára a hold fényébe, hogy feltöltsd őket energiával. Tedd mellé a pénztárcádat is, és engedd a bőség áramlását.