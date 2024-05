Csajok együtt tűzön-vízen át - ezek a kedvenc filmjeink a női barátságról

A női barátság témájában már nagyon sok film született: nézzük a legikonikusabb kedvenceket.

Forrás: ZUMA Press/Northfoto

Thelma és Louise (1991)

A női barátságtörténetek és a road movie-k között is alapműnek számít Ridley Scott kultfilmje, benne két barátnővel, és egy őrült, végzetes utazással. A Susan Sarandon játszotta vagány és önálló pincérnő megpróbálja kicsit terelgetni a legjobb barátnőjét, a nebáncsvirág és férjének kiszolgáltatott Geena Davist egy önállóbb élet felé. A közös csajos kiruccanás viszont a szabadság megélése mellett tragédiába fulladó láncreakciót is elindít, a filmtörténelem egyik legikonikusabb utolsó képsorával.



Észvesztő (1999)

Néha a legkülönösebb helyeken tud megszületni a barátság, mint például egy elmegyógyintézetben. A Susanna Kaysen írónő hátborzongató és egyben lélekmelengető kamaszkori élményeiből készült filmben egy kissé labilis, de teljesen normális kamaszlányt (Winona Ryder) a zárt osztályra utalnak be a szülei és az orvosok, így ott kellett megőriznie a józan eszét, ahol a legnehezebb — miközben a többi ápolttól (főként az Angelina Jolie alakította vadóctól) kapja meg azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek kint hiányoztak az életéből.



Csavard be, mint Beckham (2002)

Egyszerre sportfilm, romantikus komédia és barátságtörténet a 2000-es évek elejének nagy brit mozisikere, ami elindított Keira Knightley karrierjét is. A focizó lányoknak, különösen az indiai főhősnek nem csak a kamaszkori, de a származási ügyekkel és mindenféle egyéb társadalmi tradíciókkal is meg kell küzdenie – de minden könnyebb, ha ott egy támogató barátnő.



Szex és New York (2008)

Még egy alapmű a témában, még ha ez inkább a tévés változatra igaz. A bővérű Samantha, a csípős nyelvű Miranda, a naiv Charlotte, és persze Carrie, akit tudja, milyen a jó szex (vagy nem fél megkérdezni): a négy New York-i barátnő kalandjai először bizonyították be, hogy lehet tévében is nyíltan beszélni a női szexualitásról, és hogy erre van közönségigény is. A hat évadot megélt szériát még követte két mozifilm és egy előzménysorozat (Carrie naplója) is, de azok inkább már csak a sikerrecept ismételgetése jegyében készültek.