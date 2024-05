Kiszivárgott tételek, újraírt matekérettségi: íme, a legnagyobb botrányok

A szakértők szerint összességében korrektnek nyilvánított matematikaérettségiről felröppent az a hír, hogy tartalmazott egy hibás feladatot. Az interneten terjedt információ szerint elírtak egy szót a középszint 17-es feladatának c) részében. Az Oktatási Hivatal azonban tisztázta a helyzetet: a diákoknak kiosztott feladatsorban az említett hiba nem volt benne - írja a Világgazdaság. Vagyis az idei évi érettségik eddig hiba nélkül zajlanak, azonban korábban már volt példa arra, hogy kiszivárgott egy-egy tétel - természetesen a diákok legnagyobb örömére - vagy hibás volt egy feladat. Összeszedtük a korábbi évek hírhedt érettségi botrányait - az egyikről még film is készült.

2019 - Kiszivárogtak a történelem érettségi esszékérdései

Még feljelentést is tett az Oktatási Hivatal 2019-ben, ugyanis kiszivárogtak a történelem középszintű érettségi esszétételei. Zárt csoportokban és privát üzenetekben terjedt az információ. Sok diák kételkedett az üzenet valódiságában, de aki ennek ellenére átnézte az említett témákat, nagyon jól járt, ugyanis valóban azok közül az esszékérdések közül kellett választani. Később kiderült, hogy egy nyomdász szivárogtatta ki az esszékérdések témaköreit, de a diákoknak nem kellett újraírniuk az érettségit.

2005 - A magyar-, a matek- és a történelemtételek is kiszivárogtak

A kétszintű érettségi debütálása nem ment simán a kiszivárgott érettségi tételek miatt. A 2005-ös botrány talán a valaha volt egyik legnagyobb, hiszen a magyar-, a matek- és a történelemtételek is kiszivárogtak. Már vasárnap felkerültek az internetre a feladatok elérhetőségei, ezért a matematika érettségit meg is kellett ismételnie a diákoknak, míg történelemből lóhalálában állítottak össze új feladatsort.

2003 - Egy héttel hamarabb érettségiztek

Hatalmas kavarodást okozott, hogy 2003-ban egy héttel korábban íratta meg a diákokkal a szakközépiskolai érettségit németből és franciából egy miskolci iskolai. Ennek az lett az eredménye, hogy 376 iskola kilencezer diákjának kellett póttételeket küldeni.

1989 - Több tantárgyból is kiszivárogtak a tételek

Az 1989-es botrányt még filmre is vitték: a Moszkva tér című vígjátékban bukkan fel. A diákok már napokkal a vizsga előtt megtudták a matematika érettségin megoldandó kilenc feladat feladatgyűjtemény-beli sorszámait. Gyanússá vált azonban, hogy sokan nagyon gyorsan leadták a dolgozatukat, így derült fény az esetre. Emiatt az érettségi bizonyítványokba a negyedik év végi matematika osztályzat került, vagyis nem kellett másik vizsgát tenniük. Abban az évben több tantárgy feladatai is kiszivárogtak: a magyar érettségi tételek témái is kikerültek, fizikából és kémiából pedig új feladatsort kellett összeállítani.