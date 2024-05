Kutya akart lenni, 14 ezer dollárt fizetett érte, hogy ebként élhessen

Border collie akart lenni az a japán férfi, aki nemcsak kifizetett 14 ezer dollárt az élethű kutyajelmezért, amelyet most nap mint nap visel, de elsajátította a kutyák az emberektől teljesen eltérő mozgását is. Nagy kihívás volt ez neki, de nemcsak nem tántorította el attól, hogy kutya legyen, hanem arra ösztökélte, hogy később más állatok bőrébe is belebújjon.

Border collie akart lenni az a japán férfi, aki kifizetett 14 ezer dollárt az élethű kutyajelmezért

Forrás: Profimedia

Toco, a kutyaember úgy gondolja, hogy képes lenne egy másik kutyafajtává, pandává vagy medvévé is válni, de kis termete miatt a macska vagy a róka bőrébe nem tudna belebújni, úgy egészen biztosan nem tudna mozogni, mint ezek a kis emlősök.

A férfinak van egy YouTube csatornája is, ahol azt is kifejtette, hogy a fizikai terhelésnél sokkal nagyobb benne az izgalom érzése, amikor négykézláb jár, és azt is elmondta, hogy amióta az eszét tudja, állat akart lenni. Életmódja sok felhasználónál verte ki a biztosítékot, rengetegen gúnyolták ki a férfit, akit ez nem tántorít el. Amíg élvezi a border collie életmódot, kutya marad, ha megunta, másik állat bőrébe bújva, annak életmódját követve tengeti majd mindennapjait.