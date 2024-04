Kutyád van? - Így élheti túl a kerted!

Készítsünk külön területet a kutyánknak

Alakítsunk ki egy kijelölt területet a kertben, ahol a kutyánk játszhat, futkározhat és pihenhet anélkül, hogy kárt tenne a többi növényben. Egy homokozó például vagy egy speciális füves rész ideális lehet a kutyánk számára.

Szoktassuk a kutyát a kertben

Szoktassuk hozzá a kutyát a kertben való tartózkodáshoz és a kert szabályaihoz. Tanítsuk meg neki, hogy hol játszhat és hol nem, és dicsérjük meg, ha a megfelelő helyen végzi el a dolgát.

Ha nem akarjuk őt a neki kialakított részbe elkülöníteni, elég, ha egy olyan területet választunk le, ahol a dolgát végezheti. Kitartó és következetes neveléssel hamar rászoktathatjuk őt arra, hogy csak itt végezze el a dolgát.

Kialakíthatunk számára továbbá különböző funkcionális részeket is:

• Homokozó vagy homokos rész: Készítsünk külön területet, ahol a kutyánk szabadon tud ásni. Ezzel elkerülhetjük, hogy a kutya más részeket károsítson meg a kertben.

• Játékterület: Alakítsunk ki egy területet, ahol a kutyánk biztonságosan játszhat és szórakozhat, anélkül hogy a növényeket károsítaná. Ide kihelyezhetünk játékokat is.

• Futópálya vagy kutyafutrinka: Ha van elegendő helyünk, akkor készítsünk egy kijelölt futópályát vagy kutyafutrinkát, ahol a kutyánk szabadon rohangálhat és energiáit is levezetheti.

• Kutya medence: Ha van lehetőségünk rá, készítsünk egy kis medencét vagy pancsolót a kutyánknak. Ezzel segíthetünk neki lehűlni a forró nyári napokon, és eltereljük a figyelmét a kert többi részéről.

• Pihenőhelyek: Ne felejtsük el kialakítani a kutyánk számára kényelmes pihenőhelyeket is a kertben. Legyenek ezek árnyékos helyek, ahol a kutya nyugodtan pihenhet anélkül, hogy bárkit zavarna.

• Füves rész: Külön részt is kialakíthatunk a kutyánk számára, ahol fű van. Vannak ugyanis olyan kutyusok, akik csak füves területen tudják elvégezni a dolgukat, ott szeretnek ásni.