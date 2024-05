Madeleine McCann elrablása: így került elő a bizonyíték, ami megoldhatja az ügyet

Ezt követően többször is személyesen beszéltek a férfival, először 2017-ben Athénban, majd 2018-ban Londonban.

"Busching elmondta, hogy 2008-ban az Orgiva fesztiválon együttvolt Christiannal, ott beszéltek a McCann-ügyről. De többet nem árulhatok el” — mondta a rendőr a bíróságnak.

Busching azonban korábban már nyilvánosan megosztott néhány dolgot abból, amit a rendőröknek mondott. Egy 2023-as interjúban arról beszélt, hogy amikor a zenei fesztiválon szóba jött a kis Madeleine eltűnése, és ő nem értette, hogy történhet olyan, hogy egy gyerek nyomtalanul eltűnik, akkor Brückner csak annyit mondott: „Nem sikoltott."

Akkor gondolta először Busching, hogy a férfinak köze lehet a McCann-ügyhöz.

Busching információit az angol rendőrség továbbította a német és portugál hatóságoknak, akik nyomozást indítottak Brückner ellen. A férfi azonban tagadta, hogy bármi köze lenne Madeleine elrablásához. Christian Brücknert végül 2022-ben nevezték meg hivatalosan is gyanúsítottként, mindössze két héttel az elévülési idő lejárta előtt. Azóta is folyik a nyomozás: tavaly a rendőrök felásták annak a víztározónak a környékét, ahová Brückner Madeleine eltűnése idején gyakran járt. Vádemelés még nem történt, így Madeleine szülei továbbra is bizonytalanságban élnek.