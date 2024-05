Segíthetnek a gyógyításban

A mesterséges intelligencia által működtetett orvosi diagnosztikai rendszerek segíthetnek az orvosoknak pontosabb és hatékonyabb diagnózis felállításában, és a műtétek elvégzésében.

A mesterséges intelligencia segíthet a gyógyításban

Forrás: Shutterstock

Támogathatja a környezetvédelmet

Fontos szerepe lehet a legsürgetőbb globális kihívások kezelésében, mint például az éghajlatváltozás, a szegénység és az egyenlőtlenség. Az AI például felhasználható az energiafogyasztás optimalizálására vagy a hulladék csökkentésére. A mezőgazdaságban is segíthet, hiszen az okos drónok a legoptimálisabb pályán repülve képesek permetezni a földeket, miközben a lehető legkevesebb vegyszert használják el.

Erősíti a közbiztonságot

A mesterséges intelligencia a biztonságot és védelmet is javíthatja, például azáltal, hogy figyeli a potenciális informatikai biztonsági fenyegetéseket, vagy időben figyelmeztet a közeledő a természeti katasztrófákra. A bűnözés visszaszorításában pedig fontos szerepe lehet az utcai kamerák felvételén futtatott MI programoknak, amelyek felismerik a bűncselekményt, rögzítik az elkövetőt, majd értesítik a rendőrséget.

Javíthatja az ügyfélelégedettséget

Személyre szabottabb és hatékonyabb ügyfélszolgálati élmények létrehozására is használható lehet. Az ügyfelek adatainak elemzésével a mesterséges intelligencia testreszabott ajánlásokat tud nyújtani, előre jelezheti az ügyfelek igényeit, sőt még az ügyfelekkel akár beszélgetéseket is folytathat, ezzel is javítva ezzel az elégedettségégüket és új, kielégítőbb üzleti lehetőségeket biztosíthat.

Hátrányai

Átveszik helyünket?

Az AI-val kapcsolatos egyik fő aggodalmunk, hogy számos, jelenleg emberek által végzett munkát átvesz. Ez különösen igaz az olyan iparágakra, mint a gyártás, a szállítás és az ügyfélszolgálat, ahol már gépeket és robotokat használnak olyan feladatok elvégzésére, amelyeket egykor az emberek végeztek. A mesterséges intelligencia technológia fejlődésével ráadásul lehetővé válhat még összetettebb feladatok, például adatelemzés, pénzügyi előrejelzés és kreatív munka automatizálása. Mindez egyes a munkahelyek kiszorulásához és munkanélküliséghez vezethet. A gépek több feladatot átvállalva csökkenthetik bizonyos típusú munkaerő iránti keresletet, ami a bérek és a munkalehetőségek csökkenését eredményezheti. Továbbá, ahogy a mesterséges intelligencia egyre fejlettebbé válik, a munkaerő alkupozíciójának csökkenéséhez is vezethet, mivel a gépek számos feladatot jobban és olcsóbban képesek elvégezni, mint az emberi munkások. Ez szétválaszthatja, kiélezheti a szakadékot a munkaerőpiacon, amelynek egyik oldalára a magasan képzett, munkavállalók kerülnek, a másikra pedig az alacsonyan képzett, alacsony fizetésű munkavállalók. Ez súlyosbíthatja a meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket.