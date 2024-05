Online flört: ezt az 5 emojit használd, ha biztosra akarsz menni

Azt gondolhatod, hogy mi sem egyszerűbb az online csetelésnél. Sőt, ha félénk és visszahúzódó vagy, akkor előfordulhat, hogy inkább ezt a formáját választod az ismerkedésnek, és csak akkor veted fel a személyes találkozó lehetőségét, ha kiszemelteddel cseten már a fél életeteket megbeszéltétek. Azonban jobb, ha vigyázol: az online térben is könnyen banánhéjra léphetsz. Például egy rosszul megválasztott emojival, ami teljesen másra utalhat, mint amire te gondoltál, vagy egy rosszkor beszúrt hangulatjellel, amivel elbizonytalaníthatod vagy összezavarhatod a beszélgetőpartnered.

Ha tetszik neked a másik fél, nem mindegy, hogy milyen hangnemet ütsz meg a csetben. Vigyázz: akár nagyon el is ronthatod az ismerkedést.

Forrás: Shutterstock / Tero Vesalainen

Bármennyire is egyszerűnek tűnik, csetelni valójában nehéz. Mert nem látod a másik fél gesztusait, nem hallod a hanghordozását, így nehezen tudod a leírt szavak mögötti érzelmi töltetet felismerni. Személyes találkozónál pontosan érzed, ha a partnered viccelődni próbál, vagy ha esetleg mérges. Míg egy cseten odavetett rövid mondat akár félreérthető is lehet: jópofa és bántó egyaránt. Éppen ezért fontos, hogy megfelelően használd a hangulatjeleket, és megtöltsd érzelmekkel az online beszélgetéseket.

Ezt az 5 emojit ne hagyd ki, ha bejön neked a pasi!

Ha online flörtölsz a kiszemelteddel, akkor a hangulatjelek gyors és egyszerű módot kínálnak arra, hogy szövegeidet pimasz vagy játékos hangvétellel ruházd fel.

– A kacsintás évtizedek óta az egyik legelterjedtebb flörtölési technika, ezért a kacsintó hangulatjel egyértelmű és hatékony módja az ismerkedésnek. Ha beszúrsz egy csipkelődő megjegyzést, de nem vagy biztos benne, hogy a pasi venni fogja a lapot, akkor dobj mögé egy kacsintós mosolyt, és egyből egyértelmű lesz a játékos hangvétel.

– Az örömödet, lelkesedésedet és a boldogságodat is kifejezheted vele, illetve azt is, ha valami nagyon tetszik. Ha a csetpartnered küld egy fotót, mondjuk egy olyan helyről, ahová szívesen elmenne veled, akkor ennek az emojinak a visszaküldésével szavak nélkül is tudatod vele, hogy mennyire tetszik neked az ötlet.

😋 – Ha tréfálkozol, vagy játékosságot szeretnél vinni a beszélgetésbe, akkor használd a nyelvkinyújtós smiley-kat. Ezt a hangulatjelet te is láthatod egy csipkelődő megjegyzés vagy kedves bók végén is. Ha kacsintós hangulatjellel párosítva kapod, akkor végképp biztos lehetsz benne, hogy bejössz a csetpartnerednek.

– Ha úgy érzed, hogy magasabb szintre lépnél az ismerkedés terén, és biztos vagy a kölcsönös vonzalomban, akkor ideje bedobnod a csók jelet. A csók hozzáadása a szöveg végéhez félreérthetetlen, és határozottan romantikus érdeklődést közvetít. Ez után megindulhat egy forróbb hangulatú beszélgetés is.

– Ha a szexuális vonzalom szintjére is eljutottatok, és egy izgalmas szexcset kezd el kibontakozni köztetek, akkor előkerülhetnek a különböző gyümölcsök. A padlizsán a férfi nemi szervet, a cseresznye a melleket, a barack pedig a feneket szimbolizálja. Arra azonban figyelj, hogy óvatosan bánj ezekkel az emojikkal, mert felhívás lehet keringőre. Ugyanígy fontos, hogy te is jól értsd a jeleket: ha a pasi padlizsánt küldözget, akkor nem egy vega vacsorára szeretne elhívni.