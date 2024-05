Morgan Spurlock emberkísérletnek is tekinthető dokumentumfilmje az Oscar-díjra jelölt Super Size Me, az elhízás kérdését vizsgálta a 2000-es évek Amerikájában. A film egy 30 napos időszakot követett, amely alatt a filmrendező azt állította, hogy csak McDonald's ételt eszik és dokumentálta az egészségében bekövetkezett drasztikus változásokat.

A Super Size Me hatalmas port kavart

Forrás: KPA Honorar & Belege/Film

Super Size Me: szigorú szabályokat követett Spurlock

A Super Size Me kísérlet konkrét szabályokat követett: minden nap háromszor kell étkeznie a McDonald's-ból – reggelit, ebédet és vacsorát. Az étlapon szereplő összes tételt legalább egyszer el kell fogyasztania a 30 nap alatt. Csak az étlapon szereplő termékeket ehette, beleértve a palackozott vizet is. Ha felajánlották, hogy kér-e még valamit a rendeléséhez, azt el kellett fogadnia és meg kellett ennie. Mindemellett csupán annyit gyalogolt, mint egy átlagos amerikai, tehát 5000 lépést, ami elég kevés a WHO ajánlása tükrében.

Morgan belebetegedett a kísérletbe

A 2004-es Super Size Me forgatása alatt Morgan több mint tíz kilót hízott, depresszióssá vált és májproblémája alakult ki. Filmje komoly vitát indított el a gyorséttermekkel, azok társadalomra gyakorolt hatásával kapcsolatban. A doku egyébként 22 millió dolláros bevételt hozott világszerte. Spurlock 2017-ben elkészítette a Super Size Me 2: Holy Chicken!-t is, legutóbbi filmje, a Springfield of Dreams: The Legend of Homer Simpson pedig a Simpson család főszereplőjéről szólt.

A MeToo kapcsán vallomást tett

Morgan Spurlock rendezőként összesen 23, producerként 69 filmet jegyzett, a MeToo-mozgalom kapcsán pedig maga ismerte be, hogy ő is "a probléma része" volt, többször zaklatott nőket szexuálisan.

A Nyugat-Virginiában nevelkedett filmrendezőt már korán lenyűgözte a szórakoztatóipar. "Soha nem akartam mást csinálni" - nyilatkozta évekkel ezelőtt.