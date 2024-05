Szexjelenetek, amik tényleg megtörténtek a filmekben

Vannak olyan ikonikus filmek, melyekben még a szexjelenetek is valódiak! Mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak pornófilmekben létezik igazi szexjelenet, nagyot téved! Ugyanis akár művészfilmek is készülhetnek valódi aktus tartalommal, ami még érzékibb és minőségibb végeredményt kínálhat a nézőknek. No de milyen filmekről is van szó pontosan?

Nem csak a pornófilmekben léteznek valódi szexjelenetek!

Forrás: Shutterstock/fizkes

5 ikonikus film

Little Asheas

A szerelem, amit a filmvásznon látunk, csupán színészkedés, azonban a reakció és a szerelmi aktus annál valódibb! Robert Pattinson Salvador Daliként ejakulál a Little Asheas című filmben. A híres színész még azt is elárulta, hogy maszturbált a kamerák előtt, csakhogy a jelenet minél valóságosabb legyen. „Egyszerűen az arckifejezés nem működött, amikor csak tettettem. Most már az örökkévalóságnak rögzítettük az arcom…akkor” – mondta Pattinson.

9 songs

A 2004-ben bemutatott 9 songs című film a gátlások nélküli hipszterekről szól, akik nem félnek megmutatni a valódi intimitást a filmben! A történet szerint a szereplők csupán két dolgot csinálnak végig: Vagy zenekarok koncertjeire járkálnak, vagy állandóan szexelnek.

The Idiots

A Lars von Trier nevéhez fűződő filmek már önmagukban kitesznek egy jó pár darabos listát. Azonban a rendező legikonikusabb filmje, amiben valóban szexjelenetekkel találkozhatunk, az 1998-as The Idiots volt.

Egy baráti társaság összegyűlt egy kis orgia kedvéért. A szexjelenetek többsége valóban csak színjáték, azonban találkozhatunk egyetlenegy filmbéli résszel, ahol az együttlét tényleg valódi. Ezt viszont pornószínészek játszották.

Intimacy

Az 1980-as Intimacy című angol filmben egy férfi beleszeret egy nőbe, akivel lazább kapcsolatot kezd. Ezután jön csak rá, hogy a a nő, akivel szexel, férjnél van, és habár ígérgeti neki, de sosem hagyja ott a párját. A filmben valódi szexjelenetek vannak, ami elég ritka olyan alkotásoknál, amik még a legjobb film kategóriában is nyertek például a berlini filmfesztiválon, ahogy az Intimacy is.

Lie with me

A 2005-ös filmdráma egy férfi és egy nő párkapcsolatát mutatja be. Két jól ismert színész alakítja a párt: Eric Balfour, aki a 24 című sorozatban Milo Pressmant alakította, és Lauren Lee Smith, aki a Helyszínelők című sorozatban Riley Adamsként volt ismert. Habár a torontói filmfesztiválon bemutatták a filmet, a valódi szexjelenet ellenére sem lett nagy siker.