120 éves lenne Salvador Dalí, aki csak írásos engedéllyel látogathatta meg a feleségét

A teljes, hivatalos születési neve Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech volt. A Salvador keresztnevet a bátyja után kapta, aki a születése előtt épp kilenc hónappal hunyt el, fertőzéses gyomorhurutban. Saját bevallása szerint egész életében kísértette a halott bátyja árnyéka: úgy érezte, mintha az első Salvador Dalí lett volna az igazi, és ő csak a másolat.

A nagynénje lett a mostohaanyja

Nem csak a Salvador név kapcsán fordult elő furcsa „csere” a családjukban. Dalí 16 éves volt, amikor elhunyt az édesanyja, amit élete legnagyobb sorscsapásának tartott. A gyászidőszak leteltével Dalí édesapja újra megnősült: az elhunyt felesége húgát, Dalí nagynénjét vette el.

Sosem gondolnád, mivel telt a gyerekkora

A később róla kialakult kép egyáltalán nem egy sportemberre utal, sőt leginkább annak az ellenkezőjére. De gyerekkorában Dalí imádott focizni, a gyerekkori barátai és játszótársai között pedig kettő olyan srác is akadt, akikből később az FC Barcelona profi játékosa lett: Emili Sagi-Barba és Josep Samitier.

Dolgozott Walt Disney-vel és szerepet vállalt a Dűnében

A filmtörténet is fontos alkotóként tartja számon Dalít, hiszen a madridi művészeti egyetemi diáktársával, Luis Bunuellel közösen készítették el minden idők leghíresebb szürrealista filmjét, az Andalúziai kutyát. De Dalít később is élénken foglalkoztatta a mozi, dolgozott együtt Walt Disney-vel és Alfred Hitchcockkal is, a Dűne híres, végül meg nem valósult első filmes adaptációjában pedig ő játszotta volna a galaktikus császárt.

Különös okból nem drogozott

A látomásos festményei kapcsán gyakran feltették neki a kérdést, hogy az alkotáshoz használ-e esetleg hallucinogén, avagy másfajta drogokat. Dalí így válaszolt: "Nem használok drogot. Én vagyok a drog!" A kijelentését némileg árnyalja, hogy élete végén többször kezelték gyógyszerfüggőséggel.

Csak írásos engedéllyel látogathatta meg a feleségét

1929-ben találkozott az orosz Elena Ivanovna Diakonovával, aki Gala néven a korabeli művészeti élet egyik központi figurája és múzsája, sőt ekkoriban épp Paul Éluard költő felesége volt. Öt évvel később viszont már Dalíval kötött házasságot, és lett a társa közel öt évtizeden át, egészen a haláláig. Az excentrikus házaspár nyitott kapcsolatban élt, ami sokáig jól működött közöttük, de életük végén elhidegültek egymástól. 1971-től Gala egy saját kastélyban lakott, és Dalí csak az írásos engedélyével látogathatta meg.

Az ágyban sem a szokásos dolgok izgatták

A szürreális fantáziája a szexualitásra is kiterjedt, és nem csak az ilyen témájú alkotásai révén, de a magánéletben is. Saját állítása szerint Gala volt az egyetlen nő, akivel életében hagyományos módon szeretkezett, az őt közelről ismerők szerint pedig a voyeurizmus és maszturbáció jelentette számára a szexuális aktivitást.

Picasso nem volt hajlandó kimondani a nevét

A korábbi barátai és alkotótársai, a szürrealista művészek csoportjának tagjai kitagadták maguk közül, amikor a második világháború után visszatért Spanyolországba, nyilvánosan kiállva a diktátor Franco fasiszta rezsimje mellett. André Breton a neve betűiből álló „Avida Dollars” gúnynevet ragasztotta rá a pénzéhségére utalva, a honfitárs Picasso pedig a nevét sem volt hajlandó kiejteni ezután.

Ugyanabban a kisvárosban halt meg, ahol született

A francia határ mellett fekvő katalán kisvárosban, Figueresben jött világra 1904-ben, és 85 évvel később ott is hunyt el szívrohamban. A keresztelőjét és a temetését ugyanabban a templomban tartották, ami mindössze 450 méterre fekszik a szülőházától.

Adrien Bordy és Robert Pattinson is eljátszotta

Dalí a mai napig közismert figurája nem csak a művészettörténetnek, de a popkultúrának is. A mozivásznon eljátszotta őt többek között Robert Pattinson (Lorca és Dalí, 2008) és Adrien Brody (Éjfélkor Párizsban, 2011) is, de A nagy pénzrablás című Netflix-sikersorozatnak is Dalí-maszkok váltak a jelképévé.