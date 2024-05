Tojáshéj a kertben: nem is gondolnád mennyi mindenre használhatod fel

A széttört tojáshéj a paradicsom színére is jó hatással van

Forrás: Forrás: Thinkstock

A lúgosítás a kulcs!

Az összezúzott tojáshéj lúgosítja a talajt, ezért kiváló házi megoldás lehet savanyú talajok javítására. Azonban mielőtt felhasználnánk, érdemes talajvizsgálatot végezni, hogy lássuk, milyen a talaj pH értéke. Fontos azt is figyelembe venni, hogy milyen növényeket ültettünk a kertbe: például az áfonya és az örökzöldek inkább savanyú talajt kedvelnek, így ezek köré nem ajánlott tojáshéjat szórni.

Tartó a magoknak

A tojáshéj gyorsan lebomlik, így tökéletes csíráztató edény válhat belőle. A megtisztított, feltört héj alját óvatosan lyukasszuk ki egy hurkapálcikával, hogy a felesleges víz ki tudjon folyni. Ezután tegyük egy tojástartóba, töltsük meg nedves földdel, majd ültessük el benne a magokat. Miután a magok kihajtottak, óvatosan törjük össze a héjat, majd ültessük ki a növényeket a kertbe. Ezzel a módszerrel bátran próbálkozhatunk a paradicsom, dinnye, saláta, káposzta elültetésével is.

Kuka helyett komposztba!

Kifejezetten jó összetevője lehet a komposztnak, mivel mész- és káliumforrásként gazdagítja a kert talaját, ráadásul környezetbarát módon tudunk megszabadulni tőle. Ügyeljünk arra, hogy más komposztálható anyagokkal rétegezve, vékonyan terítsük szét a komposzthalmon. Minél kisebbre sikerül aprítani, annál gyorsabban lebomlik.

Búcsúzzunk a gyomoktól

Ha nagyobb mennyiség áll a rendelkezésünkre, a tojáshéjat díszítő mulcsként is használhatjuk a kertben. Télen megvédi a növényeket a fagyoktól, míg nyáron segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát, ezáltal védelmet nyújt a kiszáradástól. Kiválóan alkalmazható olyan területeken is, ahol nem szeretnénk, hogy gyomnövények vagy fű növekedjen.

Egész évben virágzik

Nem csupán a kertben, a szobanövényeknél is hasznos a tojáshéj. A tavaszi ültetés során kavics helyett szórhatunk a cserép aljára durvára tört tojáshéjat, de apróra zúzott formájában akár a virágföldbe is keverhetjük. Ez a megoldás nemcsak kálciummal látja el a cserepes növényeket, de levegőssé is teszi a talajt, ezáltal javítva a talaj szerkezetét és a vízelvezető képességét.

Praktikus tápoldat

Készíthetünk tápoldatot is a növényeknek. Ehhez gyűjtsünk össze minél több tojáshéjat, majd öntsük fel forró vízzel. Hagyjuk ázni néhány napig, majd szűrjük le a keveréket egy szórófejes flakonba. Ezzel a keverékkel hetente öntözzük meg a növényeinket - írja a Fanny magazin.