Mikor érett a banán? Hatalmas vitát váltott ki ez a fotó

A képen érettségi fok alapján vannak banánok feltüntetve, amely 1-től 15-ig van számozva, a világos zöldtől a sűrűn pöttyös barnáig. Minden szám a banán különböző érettségi szakaszát jelzi, a teljesen éretttől a banánkenyérhez ideális barnáig. A fotó elérte a hatását, az kommentelők között heves vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy akkor most a képen látható banánok közül, melyik az érett, fogyasztásra legideálisabb.

Szerinted mikor érett a banán?

„A 7-es szám messze a legjobb, bár a 6-os és a 8-as is elofgadható. Amint egy banán pöttyös lesz, ideje eldobni. A pöttyök árulkodó jelek" - fejtette ki véleményét az egyik felhasználó. Ez a megjegyzés sokak véleményét tükrözte, akik egyetértettek abban, hogy a pöttyös banánok (azaz a 10-es számú és annál magasabbak) már túl érettek.

„Biztosan a 7-es" - csatlakozott egy másik kommentelő. „A 6-os még száraz, és emiatt az ember szájpadlására tapad" - folytatta.

Egy másik hölgy azt mondta, hogy a „8-9” tartományban szereti a banánokat, és azt az elvet követi, hogy „ha nem lehet könnyen meghámozni, akkor nem jó.” Ezzel egyetértett valaki, miszerint ez az ideális érettség, „nem túl érett, de nem is pépes.”

'10-es" - írta az egyik kommentelő, mivel ő szereti pépesíteni és rákenni dolgokra, például kenyérre. Ez sokakat kiakasztott, a legtöbben nem értettek ezzel egyet.

Akár 10 napig friss marad a banán, ha ezt az egyszerű trükköt megfogadod

A legtöbben a konyhában egy gyümölcstálban tárolják a banánt, ám a szakértő szerint van ennél egy sokkal jobb megoldás is. Kate Hall élelmiszeripari szakértő azt állítja, hogy a gyümölcs hűtőszekrényben való tárolása akár 10 nappal is meghosszabbíthatja a lejárati időt az érés után. Ha a banán elérte a kívánt színt, egyszerűen csak tegyük be a hűtőszekrénybe, távol a többi gyümölcstől.