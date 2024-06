Cápák lepték el a magyarok kedvenc nyaralóhelyét - Vigyázzon, aki ide utazik!

Minden évben nagyon sok magyar utazik Gran Canariára, Spanyolország egyik legkedveltebb nyaralóhelyére, a Kanári-szigetek legnagyobb tagjára. Idén azonban nem lesz olyan nyugodt a nyaralás, a sziget körül ugyanis több alkalommal cápákat észleltek. Azt egyelőre nem tudják, hogy ugyanarról a példányról van-e szó, vagy többen is vannak.

Cápákat láttak Gran Canaria partjainál

Forrás: https://x.com/PoliciaTelde

A vízimentők javaslatára a rendőrök több strandot is lezártak. Elször a sziget nyugati oldalán, a Teldéhez közeli zsúfolt partszakasznál láttak cápát. A hatóságok keresőcsapatot indítottak, hogy megtalálják, de nem jártak sikerrel, így a strandot újra megnyitották. Nem sokkal később azonban egy rendőrségi drón is cápát észlelt Taliarte kikötőjénél, ugyanezen a partszakaszon, így a fürdőhelyet ismét lezárták. Telde település rendőrsége videót is posztolt az állatról.

Nuevo avistamiento tiburón martillo pic.twitter.com/ZMmpj8YVDf — Policía Local Telde (@PoliciaTelde) June 16, 2024

Egy cápa vagy cápák?

Pár órával a második lezárást követően a sziget déli oldalán, San Augustín partjainál is cápát láttak, egy turista videózta le a hatalmas állat uszonyát. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez egy újabb példány volt, volt ugyanaz, amelyik a korábban a sziget nyugati oldalán körözött.

Avistamiento de escualo.

La unidad de drones vigila el litoral. pic.twitter.com/O9RIP5hF0V — Policía Local Telde (@PoliciaTelde) June 16, 2024

A drón által felvett pörölycápa hosszúsága a hatóságok szerint meghaladta a 3 métert is. Erre a fajra nem jellemző, hogy emberre támadna, nem agresszívak — de ki szeretne cápák között fürdőzni?