Gyász: cápatámadás áldozata lett A Karib-tenger kalózai színésze, Tamayo Perry

Június 23-án délután cápatámadásban meghalt az ismert szörfös, aki szerepelt A Karib-tenger kalózai című filmben is. A 49 éves Tamayo Perryre akkor támadt ré egy cápa, miközben az Oahu északi partján fekvő Mālaekahana Beach mellett lovagolta a hullámokat. A helyszínre siető mentőszolgálat szerint az állat többször is megharapta.

Tamayo Perry cápatámadásban halt meg

Forrás: AFP

Perryt a parti őrség húzta ki a partra egy jet-skin, de a mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A férfi profi volt, 12 éves kora óta szenvedélyesen űzte ezt a sportot, vízimentőként és szörfedzőként is dolgozott. Rendszeresen részt vett a hawaii Pipeline Master Trials versenyen, és 1999-ben haza is vihette a trófeát. Képességei a televíziós és a filmes producerek figyelmét is felkeltették: olyan filmekben tűnt fel, mint a 2002-es Blue Crush, a 2003-as Charlie angyalai 2, valamint a Hawaii Five-O több epizódja. Perry leghíresebb alakítása azonban a 2011-es A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken című filmben volt, amelyben olyan hírességekkel dolgozott együtt, mint Johnny Depp, Penélope Cruz és Ian McShane.