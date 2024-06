Halálos betegséget okoz a hazánkban is megjelent tigrisszúnyog

A tigrisszúnyog, amely a testén és lábain található fekete-fehér csíkokról kapta a nevét, több trópusi betegséget is terjeszthet, a chikungunya-lázat, a dengue-lázat, a sárgalázat, illetve a nyugat-nílusi lázat. Ezek a betegségek korábban csak Afrika, Ázsia és Amerika bizonyos részein voltak jelen.

Az ázsiai tigrisszúnyog több európai országban, köztük hazánkban is megjelent

Forrás: Shutterstock

Egyre több európai országban jelen van a tigrisszúnyog

Hosszú évekkel ezelőtt Albániában bukkant fel először 1979-ben, majd 1990-ben Olaszországban is megfigyelték. Azonban az elmúlt 20 évben egyre jobban elterjedt Euróoában, az ECDC szerint ma már jelen van Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Máltán, Portugáliában, Romániában, Szlovéniában és Spanyolországban is. Újabban a tigrisszúnyog belgiumi, ciprusi, hollandiai, csehországi és szlovákiai felbukkanásáról is érkeztek jelentések.

Az ázsiai tigrisszúnyog aktívan csípi az embert, a házi és vadállatokat, kétéltűeket, hüllőket és madarakat. Legalább 22-féle vírust terjeszthet, ezek közül Európában ebből a csípőszúnyogból már kimutatták a sárgaláz vírusát, a nyugat-nílusi vírust, a japán encephalitis vírusát, továbbá potenciális terjesztője a zikavírusnak is.

A tigrisszúnyogot hazánkban viszonylag könnyen el lehet különíteni a többi csípőszúnyogtól, ugyanis ez a faj nagyon kontrasztos színezetű: fekete alapon fehér vagy ezüst pikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik a testét, lábait. Más ennyire kontrasztosan fekete-fehér szúnyog nem él Magyarországon.

A mintegy 5 milliméter hosszúságú imágók fő megkülönböztető jegye, hogy egyetlen fehér csík fut végig a tor háti oldalán. Tojásai körülbelül 1 milliméter hosszúak, sötétbarna vagy fekete színűek. Tojásait a tigrisszúnyog nem a víz felszínére, hanem a felszín fölötti aljzatokra rakja. Tojásai hideg- és szárazságtűrők, például használt gumiabroncsok szállítása során vagy szerencsebambuszok vizében nagy távolságokra el tudtak jutni Délkelet-Ázsiából.