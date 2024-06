Munkahelyváltás: jelek, amelyek arra utalnak, hogy jobb, ha lépsz

A munkahelyi kultúra és a kollégák is nagy hatással vannak a munkahelyi elégedettségre. Ha úgy érezzük, hogy nem illeszkedünk be a munkahelyi közösségbe, vagy a cég kultúrája nem felel meg a saját értékeinknek, akkor ez is egy jele lehet annak, hogy ideje váltani. Az olyan munkahelyi környezet, ahol jól érezzük magunkat és támogató közösség vesz körül, elengedhetetlen a hosszú távú sikerhez.