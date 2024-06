Nehezen koncentrálsz újabban? Nem csak az alváshiány lehet az oka!

Munka, közlekedés, otthoni feladatok, bevásárlás, gyereknevelés… manapság szinte egész nap ott kell lenni a topon fejben, hogy helyt tudj állni. A koncentrációzavar ezért különösen bosszantó, hiszen csökken a teljesítmény a munkában, nem tudsz eléggé ráhangolódni a feladataidra, a szeretteidre. Legtöbbször az alváshiány áll a hátterében, ami ellen könnyen lehet tenni a megfelelő alváshigiénia kialakításával; de ha az éjszakáid nyugodtan telnek, és naponta legalább 7-8 órát alszol, mégis nehezen koncentrálsz, akkor valami más lehet az oka, hogy nem tudsz fókuszálni. Ezeket szedtük össze.

A koncentrációzavar drasztikusan lecsökkentheti a munkahelyi teljesítményt.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2020 fizkes/Shutterstock.

A közösségi média a koncentrációzavar melegágya

Ha azok közé tartozol, akik még munka közben is szeretik pörgetni a TikTokot, Instagramot, akkor van egy rossz hírünk: nemcsak a munka elől elvett idővel csökkenti a teljesítményedet, de a koncentrálóképességedet is rontja. Még akkor is, ha munkaidőn kívül használod, ám túlzásba viszed.

Nem megy a multitasking

Egyszerre több dologra odafigyelni könnyűnek tűnhet, de valójában ilyenkor mélyen egyetlen feladatra sem tud koncentrálni az ember, és ez később frusztrációhoz vezethet. Szakértők szerint sokkal hatékonyabb, ha egyszerre csak egy feladatot akarsz megoldani, mintha egyszerre többet, hiszen utóbbi nemcsak kevésbé hatékony, de jobban terheli az agyadat is.

Túl sok stressz ér

Akár a munkádban túlságosan feszített a tempó, akár a magánéleted történései miatt szorongsz, mindkettő koncentrációzavart okozhat. Emellett a stressz olyan testi tüneteket is okozhat, mint fejfájás, szapora pulzus, feszülő izmok a vállon és a nyakon. Ha emiatt vagy képtelen a feladataidra fókuszálni, sajátíts el stresszoldó technikákat, próbáld ki a meditációt, illetve kérd szakember segítségét!

Egyszerűen csak kimerült vagy

A kimerültség akkor is akadályozhat, ha egyébként az alvásoddal minden rendben van, hiszen fizikailag, mentálisan is kifáradhat az ember. Gondolt át, mikor volt utoljára énidőd, mikor voltál szabadságon, és kapcsolj ki egy kicsit – elég egy séta a természetben, vagy egy hétvégi elvonulás. Ha ezek sem segítenek, akkor keresd fel a háziorvosodat, hiszen a tartós kimerültség hátterében akár betegség is lehet.