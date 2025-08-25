Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Időjárás: pokoli hőségre készülhetünk, ekkor ér ide a kánikula

előrejelzés nyár vége kánikula
2025.08.25.
A hét elején melegedés kezdődik és csütörtökre visszatér a kánikula: mindenhol 30 Celsius-fok felett alakulnak a csúcshőmérsékletek, csapadék nem várható. A hét végén viszont megnő a záporok, zivatarok esélye és kissé visszaesik a nappali csúcshőmérséklet, vasárnap 27-32 fok várható.

Hétfőn a napközben képződő gomolyfelhők szétterülnek, helyenként erősen felhős is lehet az ég, északkeleten egy-egy helyen nem kizárt, hogy kisebb zápor is kialakuljon belőlük. Estére csökken a felhőzet, kiderül az ég. A nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6-12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21-27 fok között valószínű.

A hét elején még szeles lehet az időjárás
Forrás: Shutterstock

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos időre kell számítani, csapadék nem várható, a délnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban többnyire 6-11 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is lehetnek, míg délután 25-31 fok várható.

Szerdán napos, csapadékmentes időre, többnyire kevés felhőre van kilátás, a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Hajnalban általában 10-17 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek, míg délután 27-33 fok lehet.

Meglepetést tartogat az időjárás: hét végére visszatér a kánikula

Csütörtökön többnyire derült, a Nyugat-Dunántúlon gyengén felhős, napos idő várható, de csapadék nem valószínű. A délies szél nagy területen megerősödik, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban döntően 13-20, délután 30-36 fok között várható.

Pénteken az ország keleti felén még derült maradhat az ég, nyugaton azonban erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, ott már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé kísérik erős, helyenként viharos széllökések. A minimum-hőmérséklet 15-23, a maximum-hőmérséklet 31-38 fok között valószínű.

Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, emellett többórás napsütésre is lehet készülni. Elszórtan lehet zápor, zivatar, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet erős lökések kísérik. A minimum 16-23, a csúcshőmérséklet általában 30-35 fok között alakulhat, de az Északnyugat-Dunántúlon néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Vasárnap általában gyengén vagy közepesen felhős idő várható legfeljebb néhol záporral. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A minimum 14-20, a csúcshőmérséklet 27-32 fok között alakulhat.

