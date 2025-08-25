Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ez az optikai illúzió őrületbe kerget mindenkit: te megtalálod a ceruzát?

IQ-teszt optikai illúzió agytorna feladvány
Tóth Bori
2025.08.25.
Vannak IQ-tesztek, amelynek megfejtésére akár 8 másodperc is a rendelkezésedre áll. Ennél az optikai illúziónál azonban mindössze 3 másodperced van, hogy sikeresen teljesítsd! Készen állsz a kihívásra? Fejtsd meg most és bizonyítsd be, hogy magasabb az IQ-d az átlagnál.

Az ilyen optikai illúziók nemcsak szórakoztatóak, hanem igazi edzést jelentenek a megfigyelőképességnek és a problémamegoldó készségnek. Ráadásul remek kikapcsolódást nyújtanak, és segítenek levezetni a napi stresszt. Ennél a nehéz feladványnál a sas szeménél is élesebb látásra lesz szükséged, ha időben teljesíteni akarod. Képes vagy megtalálni az elrejtett ceruzát 3 másodperc alatt? Ha úgy gondolod, hogy igen, akkor élesítsd a látásod, fókuszálj, íme a kép. Kezdődhet is a keresés!

Optikai illúzió IQ-teszt
Optikai illúzió IQ-teszt 
Forrás: jagranjosh

Ez a kihívást jelentő feladvány fejleszti a problémamegoldó képességedet, a kritikai gondolkodásodat, a kognitív képességeidet, a feldolgozási sebességedet és a figyelmedet is. Ebben a képrejtvényben egy ceruza bújt meg a könyvek között. Villámgyorsnak kell lenned. A feladatod, hogy 3 másodpercen belül észrevedd! Ez az agytorna próbára teszi a látásodat és teszteli, hogy mennyire vagy képes odafigyelni a legapróbb részletekre is. Tedd magad próbára és bizonyítsd be, hogy képes vagy megtalálni a ceruzát, mielőtt lejárna az idő!

A rejtvény sikeres megoldásához precíz megfigyelőképességre és kreatív gondolkodásra van szükséged. A könyvek káoszában valahol megbújik egy ceruza. Csak az emberek  1%-ának elég éles a szeme ahhoz, hogy megtalálja. Oldd meg ezt a feladványt egy jó kis mentális tréninghez! Figyelsz a részletekre? Aki elég éles szemű, az kiszúrja a legapróbb dolgokat is, olyanokat is, amiket mások nem.

Megvan a ceruza? WOW! Ha sikerült felfedezned, mielőtt még lejárt volna az idő, akkor jár a gratuláció! Ez egy különösen nehéz képrejtvény volt, úgyhogy büszke lehetsz magadra. Ha azonban bárhogy nézed a képet, nem találod a ceruzát, görgess lejjebb, mutatjuk a megoldást.

Íme az optikai illúzió megoldása

Bekarikáztuk nektek az eredeti képen, hogy hol rejtőzködött a ceruza. Ne keseredj el, ha ezt a feladványt most nem sikerült megoldanod, sok gyakorlással egyre élesebb lesz a szemed, javul a koncentrációs képességed, és idővel a legnehezebb optikai illúziókat is pikk-pakk megfejted majd.

Optikai illúzió IQ-teszt megoldás
Az optikai illúziós IQ-teszt megoldása
Forrás: jagranjosh

