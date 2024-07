Airbnb a megoldás, ha kiadnád a lakásodat – A szakértő segít, hogyan tedd!

Szinte mindenki számára ismerős a hagyományos lakáskiadás fogalma, mikor a bérlő hosszú távon, akár évekig lakik az ingatlanban havi bérleti díjat fizetve. Manapság azonban egyre népszerűbb a rövidtávú lakáskiadás. Ezt az Airbnb-n keresztül hirdetik, ahol az ingatlant egyfajta apartmanként ajánlhatják fel a turisták részére, jellemzően néhány napra.

Airbnb – Így add ki hatékonyan a lakásodat

Az Airbnb tudnivalói

Akár egy hotelben

Ennek a lakáskiadásnak az előnye abban rejlik leginkább, hogy a turisták kevesebb szállásdíjért cserébe szinte ugyanolyan szolgáltatást kapnak, mint egy hotelben. A szállásadó is jól jár, hiszen nem szükséges hosszú távú szerződést kötni a bérlővel, így akár a nyári időszakra is kiadhatjuk az ingatlant és összességében több pénzt is kereshetünk vele.

Többszörös bevétel

Az Airbnb módszerrel jóval több pénzt kereshetünk, mint csak simán albérletbe adnánk a lakást. Példaként hasonlítsunk össze egy belvárosi 45 négyzetméteres kislakást, melyet albérletként havi 200 ezer forintért lehet kiadni, míg ha az Airbnb-n hirdetjük meg, éjszakánként 25 ezer forintot is kérhetünk érte. Ha sikerül 30 napon keresztül folyamatosan kiadni a lakást, ez havi 750 ezer forint bevételt jelent. Az ár azonban függ az évszaktól is: nyáron több a turista, így az árak ennél is magasabbak lehetnek, amivel kompenzálhatjuk a téli időszakot.

Járulékos költségek

A haszont csökkentik a járulékos költségeink. A hagyományos bérbeadás költségein felül számolnunk kell a kiadást támogató oldalak jutalékával. Sikeres foglalást követően az Airbnb-nél körülbelül 3+18, míg a Bookingon 15 százalék jutalékot kell fizetnünk. Ezen felül a folyamatos takarításon és mosáson túl az idegenforgalmi adó és turisztikai alap hozzájárulási kötelezettség is extra költség. Így 750 ezer forint bevételből körülbelül 350 ezer forint haszonnal számolhatunk.

A megfelelő lakás

Kulcsfontosságú az ingatlan elhelyezkedése: elsődlegesen Budapest belvárosi részein, a körút környékén számíthatunk nagy érdeklődésre. A nyári hónapokban igen népszerűek a Balaton, Velencei-tó és Tisza tó közeli ingatlanok is.

Kiadható otthon

Tájékozódjunk, milyen szabályozások vannak érvényben az ingatlan környékén. Az utóbbi években néhány fővárosi önkormányzat szigorításokat vezetett be. Jelenleg az 5, 6. és 8. kerületben nem adnak ki új engedélyt a lakóközösség beleegyezése nélkül, ráadásul az engedély kiváltása több millió forint is lehet. Jelenleg a 9. kerületben kaphatunk a legkönnyebben engedélyt.