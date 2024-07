A darázsfészek eltávolítása: a füstölést és a porszívózást felejtsük el

Mindannyiunk legnagyobb rémálma, hogy ezek a bosszantó rovarok úgy döntenek, hogy fészkeiket otthonunkban hozzák létre. Előszeretettel költöznek be padlásra, eresz alá, fészerbe, vagy a kerti fák odvába. Alapvetően nem bántják az embereket, azonban elég egy hessegető mozdulat, hogy támadásba lendüljenek. A darazsak ellen a legjobb védekezés azonban nem a támadás, hanem a megelőzés, a darázsfészek eltávolítása ugyanis súlyos következményekkel járhat, ha nem szakember csinálja.

A darázsfészek eltávolítása: mindeképpen szakember végezze

Ezeket a fajokat jobb, ha békén hagyjuk

Kevesen tudják, hogy a Magyarországon élő féltucatnyi faj irtása felesleges, ráadásul az óriás tőrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft, elpusztításuk éppen ezért törvénytelen is. Ezek a rovarok nem tévesztendők össze a családi közösségekben élő, és valóban agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal rendelkező társas darazsakkal. A tőrösdarazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban (hacsak nem fogjuk meg őket) nem ellenünk használják. Mindemellett nélkülözhetetlen elemei a kiskerteknek, biológiai úton segítenek kordában tartani többek között a cserebogár-szaporulatot is.

Mit tegyünk ha darazsakat találunk a lakóterünkben?

A darazsak általánosságban a fészkek építésére és a fiatalok felnevelésére összpontosítanak, pontosan ezért a darázsfészket nem célszerű eltávolítani vagy leverni, mert az nem segít, csak még veszélyesebb helyzetet teremtünk vele. Ne próbáljuk meg kiirtani a darazsakat házi módszerekkel, illetve a boltokban kapható irtószerekkel. Életveszélyes lehet a tűz, valamint a bot használata a darázsfészek eltávolítására, ezekkel az eszközökkel csak egyértelművé tesszük a kártevők számára, hogy fenyegetést jelentünk a számukra. A legfontosabb teendőnk türelmesen megvárni a kiérkező szakembert.

A darázsfészek eltávolítása: bízzuk inkább profikra

Nem csoda, hogy mielőbb meg akarunk szabadulni a darazsaktól. Mindenevők lévén rászállnak bármilyen szerves eredetű hulladékra, dögre, emellett darázscsípés esetén fokozottan fennáll az allergiás reakció veszélye. Ha a rovarok közvetlenül a lakóhelyünk mellett telepedtek meg, a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszer, ha szakembert hívunk, aki képes eltávolítani a fészket anélkül, hogy bárkinek kárt okozna, vagy valakinek a tulajdonát megrongálná.